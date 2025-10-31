Блогеру Шабутдинову вынесли приговор за мошенничество

Аяз Шабутдинов в зале заседаний Пресненского районного суда Москвы во время оглашения приговора. 31 октября 2025 года

Аяз Шабутдинов в зале заседаний Пресненского районного суда Москвы во время оглашения приговора. 31 октября 2025 года

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Пресненский суд Москвы приговорил блогера, бизнес-тренера и предпринимателя Аяза Шабутдинова к сроку по обвинению в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Назначить ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — огласила приговор судья.

Также подсудимого обязали выплатить штраф в пять миллионов рублей. Обвинение просило приговорить Шабутдинова к восьми годам колонии и взыскать 15-миллионный штраф. Адвокат Калой Ахильгов в комментарии РИА Новости называл запрошенный срок чрезмерно суровым, защита рассчитывала на более мягкий приговор с учетом полного признания вины и возмещения ущерба 73 из 113 потерпевших.

Выступая с последним словом, Шабутдинов попросил суд проявить милосердие. Он извинился перед потерпевшими и заявил, что искренне хотел помочь людям, но выбрал "не те" методы.

Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день суд отправил блогера под стражу. Как сообщала прокуратура, он создал организованную преступную группу и координировал действия соучастников. Сообщники действовали от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк Центр", расположенных на Пресненской набережной. С помощью агрессивного маркетинга они продавали клиентам якобы образовательные программы, курсы, тренинги, вебинары, обещая высокий результат последующей предпринимательской деятельности.