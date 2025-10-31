Рейтинг@Mail.ru
Блогеру Шабутдинову вынесли приговор за мошенничество - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 31.10.2025 (обновлено: 15:01 31.10.2025)
https://ria.ru/20251031/prigovor-2052082373.html
Блогеру Шабутдинову вынесли приговор за мошенничество
Блогеру Шабутдинову вынесли приговор за мошенничество - РИА Новости, 31.10.2025
Блогеру Шабутдинову вынесли приговор за мошенничество
Пресненский суд Москвы приговорил блогера, бизнес-тренера и предпринимателя Аяза Шабутдинова к сроку по обвинению в мошенничестве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T14:13:00+03:00
2025-10-31T15:01:00+03:00
происшествия
москва
аяз шабутдинов
россия
мошенники
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052087442_0:72:1824:1098_1920x0_80_0_0_f47be168b0af2182b504ac69773c6be8.jpg
https://ria.ru/20251027/mitroshina-2050882790.html
https://ria.ru/20251030/bloger-2051919975.html
https://ria.ru/20251021/perechen-2049632126.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052087442_0:76:1986:1565_1920x0_80_0_0_730d3ca9fa829be75bc27e09a46d4add.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, аяз шабутдинов, россия, мошенники, мошенничество
Происшествия, Москва, Аяз Шабутдинов, Россия, мошенники, Мошенничество
Блогеру Шабутдинову вынесли приговор за мошенничество

Блогера Шабутдинова приговорили к семи годам колонии за мошенничество

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАяз Шабутдинов в зале заседаний Пресненского районного суда Москвы во время оглашения приговора. 31 октября 2025 года
Аяз Шабутдинов в зале заседаний Пресненского районного суда Москвы во время оглашения приговора. 31 октября 2025 года - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Аяз Шабутдинов в зале заседаний Пресненского районного суда Москвы во время оглашения приговора. 31 октября 2025 года
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Пресненский суд Москвы приговорил блогера, бизнес-тренера и предпринимателя Аяза Шабутдинова к сроку по обвинению в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — огласила приговор судья.
Блогер Александра Митрошина в Чертановском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Блогер Митрошина потребовала с юристов почти 70 миллионов рублей
27 октября, 12:19
Также подсудимого обязали выплатить штраф в пять миллионов рублей. Обвинение просило приговорить Шабутдинова к восьми годам колонии и взыскать 15-миллионный штраф. Адвокат Калой Ахильгов в комментарии РИА Новости называл запрошенный срок чрезмерно суровым, защита рассчитывала на более мягкий приговор с учетом полного признания вины и возмещения ущерба 73 из 113 потерпевших.
Выступая с последним словом, Шабутдинов попросил суд проявить милосердие. Он извинился перед потерпевшими и заявил, что искренне хотел помочь людям, но выбрал "не те" методы.
Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день суд отправил блогера под стражу. Как сообщала прокуратура, он создал организованную преступную группу и координировал действия соучастников. Сообщники действовали от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк Центр", расположенных на Пресненской набережной. С помощью агрессивного маркетинга они продавали клиентам якобы образовательные программы, курсы, тренинги, вебинары, обещая высокий результат последующей предпринимательской деятельности.
Фотография из Instagram*-аккаунта Владислава Позднякова - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Блогер Поздняков признался, что его убийство было инсценировкой
30 октября, 18:18
По версии следствия, Шабутдинов лично разрабатывал тренинги и договоры так, чтобы казалось, что программы способны гарантировать финансовую защиту в любых жизненных ситуациях. От действий преступников пострадали 113 человек, которые платили за курсы от 60 тысяч до 12 миллионов рублей. Общий ущерб превысил 57 миллионов.
Блогер Илья Варламов* - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Блогера Илью Варламова* внесли в перечень террористов и экстремистов
21 октября, 16:50
 
ПроисшествияМоскваАяз ШабутдиновРоссиямошенникиМошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала