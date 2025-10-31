Приданкина вышла в финал парного турнира в Цзюцзяне

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российская теннисистка Елена Приданкина в паре с американкой Куинн Глисон вышли в финал парного турнира категории WTA 250 в китайском Цзюцзяне, призовой фонд которого превышает 275 тысяч долларов.