Приданкина вышла в финал парного турнира в Цзюцзяне
Теннис
 
15:33 31.10.2025 (обновлено: 15:35 31.10.2025)
Приданкина вышла в финал парного турнира в Цзюцзяне
Приданкина вышла в финал парного турнира в Цзюцзяне
2025-10-31T15:33:00+03:00
2025-10-31T15:35:00+03:00
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
спорт, япония, чехия, россия, алина корнеева
Теннис, Спорт, Япония, Чехия, Россия, Алина Корнеева
Приданкина вышла в финал парного турнира в Цзюцзяне

Теннисистка Приданкина в паре с Глисон вышла в финал турнира в Цзюцзяне

© Фото : Социальные сети ПриданкинойЕлена Приданкина
Елена Приданкина - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : Социальные сети Приданкиной
Елена Приданкина. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российская теннисистка Елена Приданкина в паре с американкой Куинн Глисон вышли в финал парного турнира категории WTA 250 в китайском Цзюцзяне, призовой фонд которого превышает 275 тысяч долларов.
В полуфинале Приданкина и Глисон обыграли россиянку Алину Корнееву и представительницу Чехии Доминику Шалкову со счетом 6:7 (3:7), 7:5, 14:12.
В финале Приданкина и Глисон сыграют с победительницами в паре Мана Аюкава (Япония)/Канако Морисаки (Япония) - Екатерина Овчаренко (Россия)/Эмили Уэбли-Смит (Великобритания).
Анна Калинская - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Калинская снялась по ходу четвертьфинального матча в Гонконге
31 октября, 14:40
 
Теннис
 
