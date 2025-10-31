Рейтинг@Mail.ru
Презентация альбома фресок Покровского собора на Рогожском прошла в Москве - РИА Новости, 31.10.2025
Религия
 
18:50 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/prezentatsiya-2052187157.html
Презентация альбома фресок Покровского собора на Рогожском прошла в Москве
Презентация альбома фресок Покровского собора на Рогожском прошла в Москве - РИА Новости, 31.10.2025
Презентация альбома фресок Покровского собора на Рогожском прошла в Москве
Презентация альбома "Росписи Покровского собора на Рогожском", представляющего уникальные фрески главного храма Русской православной старообрядческой церкви,... РИА Новости, 31.10.2025
религия
религия
2025
Новости
религия
Религия, Религия

Презентация альбома фресок Покровского собора на Рогожском прошла в Москве

Презентация альбома фресок Покровского собора на Рогожском прошла в Москве
Презентация альбома фресок Покровского собора на Рогожском прошла в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Фонда Михаила Абрамова
Презентация альбома фресок Покровского собора на Рогожском прошла в Москве
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Презентация альбома "Росписи Покровского собора на Рогожском", представляющего уникальные фрески главного храма Русской православной старообрядческой церкви, прошла в Рогожской слободе в Москве в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
Издание "Росписи Покровского собора на Рогожском" выходит в свет 30 октября. Это первая публикация фресок памятника русской монументальной живописи XVIII — ХIХ веков - Покровского собора, главного храма Русской православной старообрядческой церкви и ее Московской епархии в Рогожской слободе.
Презентация альбома фресок Покровского собора на Рогожском прошла в Москве
Презентация альбома фресок Покровского собора на Рогожском прошла в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Фонда Михаила Абрамова
Презентация альбома фресок Покровского собора на Рогожском прошла в Москве
"Для всех старообрядцев происходит знаменательное событие, что мы на сегодняшний день обрели этот замечательный альбом о фресках, которые украшают наш храм. Я даже не ожидал, что издание будет таким красивым. Если говорить: "Красота – 100 процентов", то эта красота получилась на 120 процентов", – сказал на презентации глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов).
Он отметил, что фрески, которые заполняют внутреннее пространство Покровского храма, погружают "в особый духовный мир дореформенного древнего православия, в котором пребывала Святая Русь до трагического церковного раскола".
Презентация альбома фресок Покровского собора на Рогожском прошла в Москве
Презентация альбома фресок Покровского собора на Рогожском прошла в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Фонда Михаила Абрамова
Презентация альбома фресок Покровского собора на Рогожском прошла в Москве
Альбом "Росписи Покровского собора на Рогожском" был задуман российским меценатом Юрием Абрамовым незадолго до его трагической гибели в 2019 году, издание приурочено к 20-летию предстоятельства в РПСЦ митрополита Корнилия.
"Михаил Юрьевич с огромным интересом поддерживал различные проекты, направленные на освещение истории старообрядчества. С владыкой Корнилием его связывали теплые отношения. Издание нового замечательного альбома, посвященного росписям Покровского собора, стало продолжением начинаний мецената Михаила Абрамова. Эта книга впервые дает возможность широкому кругу читателей познакомиться с уникальным ансамблем фресок, выполненных палехскими мастерами" – сказала вдова мецената Светлана Абрамова.
Презентация альбома фресок Покровского собора на Рогожском прошла в Москве
Презентация альбома фресок Покровского собора на Рогожском прошла в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Фонда Михаила Абрамова
Презентация альбома фресок Покровского собора на Рогожском прошла в Москве
Фрески Покровского собора были созданы мастерами из палехской артели Сапожниковых, где работали художники из разных регионов России. Ключевая тема - прославление Богородицы, что воплощено в сценах Акафиста – гимне Богоматери в красках. Этот цикл наследует росписям русских соборов XVI века. Так же в росписях присутствуют житийные циклов русских святых – Сергия Радонежского и Саввы Сторожевского, и образы благоверных князей и подвижников.
Организаторы проекта: Русская православная старообрядческая церковь и Общество содействия сохранению и популяризации русской культуры имени Михаила Абрамова.
Собор Покрова Пресвятой Богородицы (Покровский собор) был построен по проекту архитектора Матвея Казакова на Рогожском кладбище в Москве в 1792 году. В советску эпоху храм не закрывался, оставался действующим.
Религия
 
 
