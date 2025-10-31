Презентация альбома фресок Покровского собора на Рогожском прошла в Москве

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Презентация альбома "Росписи Покровского собора на Рогожском", представляющего уникальные фрески главного храма Русской православной старообрядческой церкви, прошла в Рогожской слободе в Москве в четверг, передает корреспондент РИА Новости.

Издание "Росписи Покровского собора на Рогожском" выходит в свет 30 октября. Это первая публикация фресок памятника русской монументальной живописи XVIII — ХIХ веков - Покровского собора, главного храма Русской православной старообрядческой церкви и ее Московской епархии в Рогожской слободе.

"Для всех старообрядцев происходит знаменательное событие, что мы на сегодняшний день обрели этот замечательный альбом о фресках, которые украшают наш храм. Я даже не ожидал, что издание будет таким красивым. Если говорить: "Красота – 100 процентов", то эта красота получилась на 120 процентов", – сказал на презентации глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов).

Он отметил, что фрески, которые заполняют внутреннее пространство Покровского храма, погружают "в особый духовный мир дореформенного древнего православия, в котором пребывала Святая Русь до трагического церковного раскола".

Альбом "Росписи Покровского собора на Рогожском" был задуман российским меценатом Юрием Абрамовым незадолго до его трагической гибели в 2019 году, издание приурочено к 20-летию предстоятельства в РПСЦ митрополита Корнилия.

"Михаил Юрьевич с огромным интересом поддерживал различные проекты, направленные на освещение истории старообрядчества. С владыкой Корнилием его связывали теплые отношения. Издание нового замечательного альбома, посвященного росписям Покровского собора, стало продолжением начинаний мецената Михаила Абрамова. Эта книга впервые дает возможность широкому кругу читателей познакомиться с уникальным ансамблем фресок, выполненных палехскими мастерами" – сказала вдова мецената Светлана Абрамова.

Фрески Покровского собора были созданы мастерами из палехской артели Сапожниковых, где работали художники из разных регионов России. Ключевая тема - прославление Богородицы, что воплощено в сценах Акафиста – гимне Богоматери в красках. Этот цикл наследует росписям русских соборов XVI века. Так же в росписях присутствуют житийные циклов русских святых – Сергия Радонежского и Саввы Сторожевского, и образы благоверных князей и подвижников.

Организаторы проекта: Русская православная старообрядческая церковь и Общество содействия сохранению и популяризации русской культуры имени Михаила Абрамова.