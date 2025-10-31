Рейтинг@Mail.ru
Полигон в США переадресовал вопрос о подготовке к ядерным испытаниям - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:33 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/poligon-2051987744.html
Полигон в США переадресовал вопрос о подготовке к ядерным испытаниям
Полигон в США переадресовал вопрос о подготовке к ядерным испытаниям - РИА Новости, 31.10.2025
Полигон в США переадресовал вопрос о подготовке к ядерным испытаниям
Американский испытательный полигон в штате Невада в ответ на запрос РИА Новости о том, началась ли подготовка к ядерным испытаниям по поручению президента США... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T02:33:00+03:00
2025-10-31T02:33:00+03:00
в мире
сша
невада
россия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904155971_0:333:2730:1869_1920x0_80_0_0_e61e519a93951382c5958b079be4d880.jpg
https://ria.ru/20251031/ssha-2051981018.html
https://ria.ru/20251030/ssha-2051975661.html
сша
невада
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904155971_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_44fb1e9b37890df30c03d3bd8af20f75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, невада, россия, дональд трамп
В мире, США, Невада, Россия, Дональд Трамп
Полигон в США переадресовал вопрос о подготовке к ядерным испытаниям

Полигон в Неваде переадресовал вопрос о подготовке к ядерным испытаниям

CC BY-SA 2.0 / Ken Lund / You Are Now Entering the Nevada National Security SiteВъезд на территорию Невадского испытательного полигона
Въезд на территорию Невадского испытательного полигона - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
CC BY-SA 2.0 / Ken Lund / You Are Now Entering the Nevada National Security Site
Въезд на территорию Невадского испытательного полигона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Американский испытательный полигон в штате Невада в ответ на запрос РИА Новости о том, началась ли подготовка к ядерным испытаниям по поручению президента США Дональда Трампа, переадресовала его в Национальное управление ядерной безопасности.
В четверг Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
В США оценили последствия возобновления ядерных испытаний
00:03
"По этому вопросу вам следует обратиться в Национальное управление по ядерной безопасности", - заявила пресс-служба полигона.
Запрос в Национальное управление по ядерной безопасности США был направлен до обращения на полигон, но остался без ответа.
Глава комитета по разведке сената США, республиканец Том Коттон считает, что анонсированные Трампом ядерные испытания подразумевают небольшие подземные контролируемые взрывы. По мнению сенатора, решение Трампа о проведении ядерных испытаний направлено в том числе на демонстрацию решимости страны по сдерживанию РФ и КНР.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В США рассказали подробности анонсированных ядерных испытаний
Вчера, 22:58
 
В миреСШАНевадаРоссияДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала