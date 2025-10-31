Полигон в США переадресовал вопрос о подготовке к ядерным испытаниям

ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Американский испытательный полигон в штате Невада в ответ на запрос РИА Новости о том, началась ли подготовка к ядерным испытаниям по поручению президента США Дональда Трампа, переадресовала его в Национальное управление ядерной безопасности.
В четверг Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
"По этому вопросу вам следует обратиться в Национальное управление по ядерной безопасности", - заявила пресс-служба полигона.
Запрос в Национальное управление по ядерной безопасности США был направлен до обращения на полигон, но остался без ответа.
Глава комитета по разведке сената США, республиканец Том Коттон считает, что анонсированные Трампом ядерные испытания подразумевают небольшие подземные контролируемые взрывы. По мнению сенатора, решение Трампа о проведении ядерных испытаний направлено в том числе на демонстрацию решимости страны по сдерживанию РФ и КНР.