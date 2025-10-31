Полигон в США переадресовал вопрос о подготовке к ядерным испытаниям

ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Американский испытательный полигон в штате Невада в ответ на запрос РИА Новости о том, началась ли подготовка к ядерным испытаниям по поручению президента США Дональда Трампа, переадресовала его в Национальное управление ядерной безопасности.