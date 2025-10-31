Рейтинг@Mail.ru
Экс-футболист сборной России задолжал ФНС 21,7 миллиона рублей, пишут СМИ
10:41 31.10.2025 (обновлено: 11:59 31.10.2025)
Экс-футболист сборной России задолжал ФНС 21,7 миллиона рублей, пишут СМИ
Экс-футболист сборной России задолжал ФНС 21,7 миллиона рублей, пишут СМИ
Экс-футболист сборной России задолжал ФНС 21,7 миллиона рублей, пишут СМИ

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Бывший футболист сборной России Павел Погребняк имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС) на сумму 21,7 миллиона рублей, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации источника, ФНС выставила Погребняку требование по уплате налогов. В случае неисполнения обязательств в отношении спортсмена могут быть применены меры взыскания, включая блокировку счетов и ограничение на выезд за границу. Отмечается, что Погребняк владеет 10% компании "Облсклад", которая предоставляет услуги по складированию и хранению. Ее чистая прибыль с 2020 по 2024 год составила 239,4 млн рублей.
В ноябре 2024 года сообщалось, что ФНС в пятый раз за год заблокировала счета компании бывшей жены Погребняка Марии, не предоставившей отчеты по налогам своего коммуникационного агентства.
Погребняку 41 год. В период игровой карьеры воспитанник московского "Спартака" выступал за калининградскую "Балтику", "Химки", ярославский "Шинник", "Томь", петербургский "Зенит", московское "Динамо", "Тосно", екатеринбургский "Урал", а также за немецкий "Штутгарт", английские "Фулхэм" и "Рединг". В составе "Зенита" форвард стал победителем чемпионата России, Суперкубка страны, Кубка и Суперкубка УЕФА. Также на счету нападающего 33 матча и восемь голов в составе сборной России.
Долги обанкротившегося основателя "Телеспорта" превысили 2 миллиарда рублей
14 октября, 22:17
 
Футбол Павел Погребняк Зенит Спартак Москва Балтика Вокруг спорта
 
