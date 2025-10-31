Рейтинг@Mail.ru
Жителя Подмосковья будут судить за подготовку теракта в аэропорту - РИА Новости, 31.10.2025
16:38 31.10.2025
Жителя Подмосковья будут судить за подготовку теракта в аэропорту
Жителя Подмосковья будут судить за подготовку теракта в аэропорту
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
климовск
московская область (подмосковье)
россия
климовск
происшествия, московская область (подмосковье), россия, климовск
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Климовск
Жителя Подмосковья будут судить за подготовку теракта в аэропорту

© РИА Новости / Илья Питалев
Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Житель Подмосковья предстанет перед судом по обвинению в подготовке террористического акта на объектах воздушного транспорта, сообщает прокуратура Московской области.
"Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Подмосковья. Он обвиняется по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывных устройств и взрывчатых веществ)… Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в августе 2024 года мужчина сделал фотографии вблизи международного аэропорта "Внуково" и отправил их соучастнику. А в феврале 2025 года он извлек из тайника на старом кладбище в микрорайоне Климовск квадрокоптер с закрепленным на нем взрывчатым веществом массой 390 грамм, перевез в гараж в Подольске и хранил "для поражения объектов воздушных судов, осуществляющих полеты из аэропорта".
Довести преступный умысел до конца он не смог, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ по Москве и Московской области.
Сейчас он содержится под стражей.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
