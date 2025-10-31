Жителя Подмосковья будут судить за подготовку теракта в аэропорту

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Житель Подмосковья предстанет перед судом по обвинению в подготовке террористического акта на объектах воздушного транспорта, сообщает прокуратура Московской области.
"Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Подмосковья. Он обвиняется по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывных устройств и взрывчатых веществ)… Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в августе 2024 года мужчина сделал фотографии вблизи международного аэропорта "Внуково" и отправил их соучастнику. А в феврале 2025 года он извлек из тайника на старом кладбище в микрорайоне Климовск квадрокоптер с закрепленным на нем взрывчатым веществом массой 390 грамм, перевез в гараж в Подольске и хранил "для поражения объектов воздушных судов, осуществляющих полеты из аэропорта".
Довести преступный умысел до конца он не смог, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ по Москве и Московской области.
Сейчас он содержится под стражей.