Ленинградская область создает систему поддержки благотворителей
31.10.2025
Ленинградская область создает систему поддержки благотворителей
Ленинградская область создает систему поддержки благотворителей и привлечения их к реставрации объектов культурного наследия, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.10.2025
ленинградская область
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РИА Новости. Ленинградская область создает систему поддержки благотворителей и привлечения их к реставрации объектов культурного наследия, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко.
"Александр Дрозденко на заседании координационного совета по благотворительности дал поручения, направленные на развитие донорства, поддержку социально ориентированного бизнеса, развитие взаимодействия НКО и муниципалитетов и привлечение благотворителей к реставрации объектов культурного наследия", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что Дрозденко дал несколько поручений по итогам координационного совета - предоставить предложения по региональной поддержке доноров костного мозга, разработать систему поощрений для бизнеса, ведущего благотворительную деятельность (не только налоговые льготы, но и меры общественного признания), разработать регламент сотрудничества школ и социально ориентированных НКО в социальных и просветительских проектах, создать программы обучения и взаимодействия власти и СО НКО.
"С министерством культуры РФ продолжить поиск эффективного механизма привлечения благотворителей в реставрацию и восстановление памятников культурного наследия. Сейчас вопрос упирается в передачу права собственности, аукционные механизмы, не учитывающие вклад благотворителя", - добавил губернатор.
По результатам исследования комитета общественных коммуникаций Ленобласти, 72% опрошенных представителей регионального бизнеса отметили, что участвуют в благотворительной деятельности.
В 2025 году бизнес и организации Ленобласти направили на благотворительность более 340 миллионов рублей, в основном — на помощь участникам СВО и экологические проекты. Также 68% опрошенных жителей области заявили об участии в благотворительности. Больше половины из них - это жители в возрасте до 35 лет.