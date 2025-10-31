С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РИА Новости. Ленинградская область создает систему поддержки благотворителей и привлечения их к реставрации объектов культурного наследия, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко.

"Александр Дрозденко на заседании координационного совета по благотворительности дал поручения, направленные на развитие донорства, поддержку социально ориентированного бизнеса, развитие взаимодействия НКО и муниципалитетов и привлечение благотворителей к реставрации объектов культурного наследия", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что Дрозденко дал несколько поручений по итогам координационного совета - предоставить предложения по региональной поддержке доноров костного мозга, разработать систему поощрений для бизнеса, ведущего благотворительную деятельность (не только налоговые льготы, но и меры общественного признания), разработать регламент сотрудничества школ и социально ориентированных НКО в социальных и просветительских проектах, создать программы обучения и взаимодействия власти и СО НКО.

"С министерством культуры РФ продолжить поиск эффективного механизма привлечения благотворителей в реставрацию и восстановление памятников культурного наследия. Сейчас вопрос упирается в передачу права собственности, аукционные механизмы, не учитывающие вклад благотворителя", - добавил губернатор.

По результатам исследования комитета общественных коммуникаций Ленобласти, 72% опрошенных представителей регионального бизнеса отметили, что участвуют в благотворительной деятельности.