Ленинградская область создает систему поддержки благотворителей - РИА Новости, 31.10.2025
Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
12:45 31.10.2025
Ленинградская область создает систему поддержки благотворителей
ленинградская область
александр дрозденко
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
ленинградская область
ленинградская область
Ленинградская область создает систему поддержки благотворителей

© Фото : Евгений АдаевВолховский район Ленинградской области
Волховский район Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : Евгений Адаев
Волховский район Ленинградской области. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РИА Новости. Ленинградская область создает систему поддержки благотворителей и привлечения их к реставрации объектов культурного наследия, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко.
"Александр Дрозденко на заседании координационного совета по благотворительности дал поручения, направленные на развитие донорства, поддержку социально ориентированного бизнеса, развитие взаимодействия НКО и муниципалитетов и привлечение благотворителей к реставрации объектов культурного наследия", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что Дрозденко дал несколько поручений по итогам координационного совета - предоставить предложения по региональной поддержке доноров костного мозга, разработать систему поощрений для бизнеса, ведущего благотворительную деятельность (не только налоговые льготы, но и меры общественного признания), разработать регламент сотрудничества школ и социально ориентированных НКО в социальных и просветительских проектах, создать программы обучения и взаимодействия власти и СО НКО.
"С министерством культуры РФ продолжить поиск эффективного механизма привлечения благотворителей в реставрацию и восстановление памятников культурного наследия. Сейчас вопрос упирается в передачу права собственности, аукционные механизмы, не учитывающие вклад благотворителя", - добавил губернатор.
По результатам исследования комитета общественных коммуникаций Ленобласти, 72% опрошенных представителей регионального бизнеса отметили, что участвуют в благотворительной деятельности.
В 2025 году бизнес и организации Ленобласти направили на благотворительность более 340 миллионов рублей, в основном — на помощь участникам СВО и экологические проекты. Также 68% опрошенных жителей области заявили об участии в благотворительности. Больше половины из них - это жители в возрасте до 35 лет.
