Пас Орлова помог "Сан-Хосе" обыграть "Нью-Джерси" в матче НХЛ
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
08:36 31.10.2025 (обновлено: 12:19 31.10.2025)
Пас Орлова помог "Сан-Хосе" обыграть "Нью-Джерси" в матче НХЛ
"Сан-Хосе Шаркс" переиграл "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 31.10.2025
/20251031/filadelfiya-2052004116.html
Хоккей
Пас Орлова помог "Сан-Хосе" обыграть "Нью-Джерси" в матче НХЛ

Голевая передача Орлова помогла "Сан-Хосе" обыграть "Нью-Джерси"

© Фото : x.com/sanjosesharksХоккеист "Сан-Хосе Шаркс" Дмитрий Орлов (по центру)
Хоккеист Сан-Хосе Шаркс Дмитрий Орлов (по центру) - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : x.com/sanjosesharks
Хоккеист "Сан-Хосе Шаркс" Дмитрий Орлов (по центру). Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. "Сан-Хосе Шаркс" переиграл "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Сан-Хосе, завершилась со счетом 5:2 (3:1, 2:0, 0:1). В составе победителей отличились Виллиам Эклунд (1-я минута), Филипп Курашев (13), Александр Веннберг (16), Уилл Смит (37) и Тайлер Тоффоли (39). Голевой передачей отметился защитник "акул" Дмитрий Орлов. У гостей дубль оформил Доусон Мерсер (20, 45).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
31 октября 2025 • начало в 05:00
Завершен
Сан-Хосе
5 : 2
Нью-Джерси
00:42 • Уильям Эклунд
(Филипп Курашев)
12:12 • Филипп Курашев
(Александр Веннберг)
15:47 • Александр Веннберг
(Марио Ферраро, Тимоти Лильегрен)
36:50 • Will Smith
(Macklin Celebrini)
38:30 • Тайлер Тоффоли
(Дмитрий Орлов, Тимоти Лильегрен)
19:00 • Доусон Мерсер
(Джек Хьюз, Дуги Хэмилтон)
44:19 • Доусон Мерсер
(Дуги Хэмилтон, Йеспер Братт)
"Сан-Хосе" (8 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. "Нью-Джерси" (16) располагается на второй строчке в Столичном дивизионе.
В другом матче вечера "Детройт Ред Уингз" на выезде одержал победу в серии буллитов над "Лос-Анджелес Кингз" - 4:3 (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0).
Хоккеист Филадельфии Флайерз Матвей Мичков - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Ассистентский дубль Мичкова помог "Филадельфии" обыграть "Нэшвилл" в НХЛ
