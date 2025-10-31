Мать пловца Свечникова считает, что организаторы заплыва что-то скрывают

"Есть какие-то подозрения, что от нас что-то скрывают, потому что, если была хорошо организованная спасательная операция, находились лодки по бокам, и как-то вдруг пропал человек. Так же не бывает. Он физически хорошо был подготовлен к соревнованиям. Как будто был человек и вдруг его нет. Я просто не понимаю, что должно было случиться? Женщины плыли, пожилые люди плыли, а это подготовленный спортсмен, и вдруг его нет. Спасатели говорят, что они были по краям (маршрута гонки – ред.), ни вправо, ни влево - он не мог никуда деться. Я не понимаю", - сказала Свечникова.