Мать пловца Свечникова считает, что организаторы заплыва что-то скрывают

СТАМБУЛ, 31 окт – РИА Новости, Заман Рамазанов. Семья пропавшего в ходе заплыва в Босфорском проливе пловца Николая Свечникова считает, что организаторы мероприятия что-то от них скрывают, опытный спортсмен не мог просто пропасть, заявила в интервью РИА Новости его мать Галина Свечникова.
"Есть какие-то подозрения, что от нас что-то скрывают, потому что, если была хорошо организованная спасательная операция, находились лодки по бокам, и как-то вдруг пропал человек. Так же не бывает. Он физически хорошо был подготовлен к соревнованиям. Как будто был человек и вдруг его нет. Я просто не понимаю, что должно было случиться? Женщины плыли, пожилые люди плыли, а это подготовленный спортсмен, и вдруг его нет. Спасатели говорят, что они были по краям (маршрута гонки – ред.), ни вправо, ни влево - он не мог никуда деться. Я не понимаю", - сказала Свечникова.
Мать Свечникова ранее объявила, что готова вручить награду в размере 500 тысяч лир (около 955 тысяч рублей) тому, кто предоставит новую информацию о судьбе сына.
Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак. Мать и брат пловца прибыли на этой неделе в Стамбул и провели ряд встреч, чтобы выяснить, на каком этапе сейчас поисковая операция.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.
Организаторы заплыва в Стамбуле заявляли, что глубоко опечалены инцидентом, они утверждают, что мероприятие прошло при высоких мерах безопасности. Исчезновение пловца во время заплыва в Босфоре кажется нелогичным и ненормальным с учетом опыта профессионала, заявлял РИА Новости глава организационного комитета заплыва Левент Караташ.
Семья Свечникова получила его вещи, изъятые полицией
29 октября, 04:49