Мать пловца Свечникова прокомментировала версию о его "бегстве" от СВО
04:11 31.10.2025 (обновлено: 04:12 31.10.2025)
Мать пловца Свечникова прокомментировала версию о его "бегстве" от СВО
Мать пловца Свечникова прокомментировала версию о его "бегстве" от СВО
Версии о том, что пропавший в ходе заплыва в Босфорском проливе пловец Николай Свечников якобы "убежал" от СВО или ко второй семье, безосновательны, заявила в...
Мать пловца Свечникова прокомментировала версию о его "бегстве" от СВО

Мать пловца Свечникова опровергла версии о сбежавшем от СВО сыне

СТАМБУЛ, 31 окт – РИА Новости, Заман Рамазанов. Версии о том, что пропавший в ходе заплыва в Босфорском проливе пловец Николай Свечников якобы "убежал" от СВО или ко второй семье, безосновательны, заявила в интервью РИА Новости мать спортсмена Галина Свечникова.
"С СВО это вообще никак не связано. Если бы его забрали на СВО, то это случилось бы в 2022 году, сейчас 2025 год. Семью за один день создать тоже нельзя - он первый раз в Стамбуле. Эта версия не поддерживается по той причине, что Николай один обеспечивает свою семью - у него маленький ребенок, в такой ситуации мужчине приходится много работать. Вопрос - когда создать вторую семью, если нужно обеспечивать первую? Человек каждый день дома и каждый день на работе", - сказала Свечникова.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Мать пропавшего в Босфоре пловца не исключает, что он жив
31 октября, 02:44
Мать Свечникова ранее объявила, что готова вручить награду в размере 500 тысяч лир (около 955 тысяч рублей) тому, кто предоставит новую информацию о судьбе сына.
Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак. Мать и брат пловца прибыли в Стамбул и провели ряд встреч, чтобы выяснить, на каком этапе сейчас поисковая операция.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.
Организаторы заплыва в Стамбуле заявляли, что глубоко опечалены инцидентом, они утверждают, что мероприятие прошло при высоких мерах безопасности. Исчезновение пловца во время заплыва в Босфоре кажется нелогичным и ненормальным с учетом опыта профессионала, заявлял РИА Новости глава организационного комитета заплыва Левент Караташ.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Семья пловца Свечникова объявила награду за информацию о нем
30 октября, 18:06
 
СтамбулБосфор
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
