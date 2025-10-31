Мать пловца Свечникова прокомментировала версию о его "бегстве" от СВО

СТАМБУЛ, 31 окт – РИА Новости, Заман Рамазанов. Версии о том, что пропавший в ходе заплыва в Босфорском проливе пловец Николай Свечников якобы "убежал" от СВО или ко второй семье, безосновательны, заявила в интервью РИА Новости мать спортсмена Галина Свечникова.

"С СВО это вообще никак не связано. Если бы его забрали на СВО, то это случилось бы в 2022 году, сейчас 2025 год. Семью за один день создать тоже нельзя - он первый раз в Стамбуле . Эта версия не поддерживается по той причине, что Николай один обеспечивает свою семью - у него маленький ребенок, в такой ситуации мужчине приходится много работать. Вопрос - когда создать вторую семью, если нужно обеспечивать первую? Человек каждый день дома и каждый день на работе", - сказала Свечникова.

Мать Свечникова ранее объявила, что готова вручить награду в размере 500 тысяч лир (около 955 тысяч рублей) тому, кто предоставит новую информацию о судьбе сына.

Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак. Мать и брат пловца прибыли в Стамбул и провели ряд встреч, чтобы выяснить, на каком этапе сейчас поисковая операция.

Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.