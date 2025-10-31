Мать пропавшего в Босфоре пловца не исключает, что он жив

СТАМБУЛ, 31 окт – РИА Новости, Заман Рамазанов. Пропавший в ходе заплыва в Босфорском проливе пловец Николай Свечников может быть жив, он в бессознательном состоянии либо потерял память, заявила в интервью РИА Новости мать спортсмена Галина Свечникова.

"У нас есть версия, что его унесло течением и он находится где-то в бессознательном состоянии. Возможно, его кто-то выхаживает, или он потерял память, или он находится в какой-то трудной жизненной ситуации - не знает, куда пойти, куда обратиться. У него в Стамбуле никого нет", - сказала Свечникова. Она отметила, что спортсмен не говорит по-турецки.

По ее словам, Николай не знал о том, что в Стамбуле проживает родственница жены Алена, с самого начала активно участвующая в поисках.

Родственники пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова подали в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак. Мать и брат пловца прибыли на этой неделе в Стамбул и провели ряд встреч, чтобы выяснить, на каком этапе сейчас поисковая операция.

Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.