Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали о планах ЕК судиться с тремя странами из-за Украины - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:55 31.10.2025 (обновлено: 18:29 31.10.2025)
https://ria.ru/20251031/plany-2052022310.html
СМИ узнали о планах ЕК судиться с тремя странами из-за Украины
СМИ узнали о планах ЕК судиться с тремя странами из-за Украины - РИА Новости, 31.10.2025
СМИ узнали о планах ЕК судиться с тремя странами из-за Украины
Европейская комиссия рассматривает возможность подачи судебного иска против Венгрии, Польши и Словакии из-за их решения заблокировать импорт зерна с Украины,... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T09:55:00+03:00
2025-10-31T18:29:00+03:00
в мире
венгрия
польша
словакия
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049794740_0:1:3000:1689_1920x0_80_0_0_f823c1e1fa4dedb2a58c674f5c158828.jpg
https://ria.ru/20251031/vengriya-2051563863.html
https://ria.ru/20251029/evrosoyuz-2051465436.html
венгрия
польша
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049794740_340:0:3000:1995_1920x0_80_0_0_655374abbd441c2ee19a3ec3df0629be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, польша, словакия, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Венгрия, Польша, Словакия, Еврокомиссия, Евросоюз
СМИ узнали о планах ЕК судиться с тремя странами из-за Украины

Politico: ЕК может принять меры против Венгрии, Словакии и Польши из-за Украины

© AP Photo / Virginia MayoФлаг ЕС
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Европейская комиссия рассматривает возможность подачи судебного иска против Венгрии, Польши и Словакии из-за их решения заблокировать импорт зерна с Украины, пишет газета Politico.
"Еврокомиссия не исключает возможности привлечения стран к суду за запрет украинского импорта", — говорится в материале.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
"Это все изменит". В Европе поднимают восстание против Украины
Вчера, 08:00
В статье подчеркивается, что введенные ограничения противоречат нормам единого рынка, в связи с чем три страны могут быть вовлечены в судебное разбирательство.
Издание отмечает, что позиция Венгрии, Словакии и Польши относительно украинского зерна создает значительное напряжение в торговых отношениях между Брюсселем и Киевом.
В 2024 году по странам ЕС прокатились массовые протесты фермеров, которые требовали поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции, прежде всего украинской. Как утверждали разные профсоюзные объединения, работа фермеров в ЕС практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран — членов союза.
Больше других пострадали Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия. В итоге украинское зерно в этих странах запретили, но транзит сохранили, ужесточив правила перевозки.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
ЕС охвачен военной лихорадкой, заявил Сийярто
29 октября, 13:06
 
В миреВенгрияПольшаСловакияЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала