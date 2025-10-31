СМИ узнали о планах ЕК судиться с тремя странами из-за Украины

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Европейская комиссия рассматривает возможность подачи судебного иска против Венгрии, Польши и Словакии из-за их решения заблокировать импорт зерна с Украины, пишет газета Politico.
"Еврокомиссия не исключает возможности привлечения стран к суду за запрет украинского импорта", — говорится в материале.
В статье подчеркивается, что введенные ограничения противоречат нормам единого рынка, в связи с чем три страны могут быть вовлечены в судебное разбирательство.
В 2024 году по странам ЕС прокатились массовые протесты фермеров, которые требовали поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции, прежде всего украинской. Как утверждали разные профсоюзные объединения, работа фермеров в ЕС практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран — членов союза.
