СМИ узнали о планах ЕК судиться с тремя странами из-за Украины

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости . Европейская комиссия рассматривает возможность подачи судебного иска против Венгрии, Польши и Словакии из-за их решения заблокировать импорт зерна с Украины, пишет газета Politico.

В статье подчеркивается, что введенные ограничения противоречат нормам единого рынка, в связи с чем три страны могут быть вовлечены в судебное разбирательство.