Москва рассчитывает, что Си Цзиньпин примет Мишустина, заявил Песков
Москва рассчитывает, что Си Цзиньпин примет Мишустина, заявил Песков - РИА Новости, 31.10.2025
Москва рассчитывает, что Си Цзиньпин примет Мишустина, заявил Песков
Москва рассчитывает, что премьер-министра РФ Михаила Мишустина в ходе его визита в Китай примет председатель КНР Си Цзиньпин, это традиция в отношениях двух... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T13:08:00+03:00
2025-10-31T13:08:00+03:00
2025-10-31T13:08:00+03:00
в мире
китай
россия
михаил мишустин
си цзиньпин
дмитрий песков
москва
китай
россия
москва
Москва рассчитывает, что Си Цзиньпин примет Мишустина, заявил Песков
