Москва рассчитывает, что Си Цзиньпин примет Мишустина, заявил Песков - РИА Новости, 31.10.2025
13:08 31.10.2025
Москва рассчитывает, что Си Цзиньпин примет Мишустина, заявил Песков
Москва рассчитывает, что Си Цзиньпин примет Мишустина, заявил Песков

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Москва рассчитывает, что премьер-министра РФ Михаила Мишустина в ходе его визита в Китай примет председатель КНР Си Цзиньпин, это традиция в отношениях двух стран, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 3-4 ноября посетит Китай. В ходе поездки он встретится с китайским лидером Си Цзиньпином и с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. В ходе переговоров стороны обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, в том числе укрепление энергетического партнерства.
"Разумеется, мы рассчитываем на то, что председатель правительства будет принят председателем КНР. Это тоже традиция такая взаимная в отношениях (двух стран)", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о грядущем визите Мишустина в КНР.
Владимир Путин и Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Путин и Си Цзиньпин находятся в постоянном контакте, заявил Песков
