Москва рассчитывает, что Си Цзиньпин примет Мишустина, заявил Песков

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Москва рассчитывает, что премьер-министра РФ Михаила Мишустина в ходе его визита в Китай примет председатель КНР Си Цзиньпин, это традиция в отношениях двух стран, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.