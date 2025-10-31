https://ria.ru/20251031/peskov-2052065636.html
Москва придает большое значение визиту Мишустина в Китай, заявил Песков
Москва придает большое значение визиту Мишустина в Китай, заявил Песков
Кремль придает большое значение предстоящему визиту премьер-министра России Михаила Мишустина в Китай, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.10.2025
