13:05 31.10.2025 (обновлено: 13:44 31.10.2025)
Москва придает большое значение визиту Мишустина в Китай, заявил Песков
китай, михаил мишустин, россия, дмитрий песков, москва, си цзиньпин
Китай, Михаил Мишустин, Россия, Дмитрий Песков, Москва, Си Цзиньпин
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Кремль придает большое значение предстоящему визиту премьер-министра России Михаила Мишустина в Китай, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Мишустин посетит Китай 3-4 ноября, в ходе поездки встретится с китайским лидером Си Цзиньпином и с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. В ходе переговоров стороны обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, в том числе укрепление энергетического партнерства.
"Мы, конечно, ждем этого визита, придаем ему очень большое значение", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о грядущем визите Мишустина в КНР.
Также Песков сообщил, что пока не может ответить на вопрос о том, планирует ли президент РФ Владимир Путин передать послание председателю КНР через российского премьера.
КитайМихаил МишустинРоссияДмитрий ПесковМоскваСи Цзиньпин
 
 
