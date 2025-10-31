Рейтинг@Mail.ru
Путин и Си Цзиньпин находятся в постоянном контакте, заявил Песков - РИА Новости, 31.10.2025
13:05 31.10.2025
Путин и Си Цзиньпин находятся в постоянном контакте, заявил Песков
Путин и Си Цзиньпин находятся в постоянном контакте, заявил Песков
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин находятся в постоянном контакте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.10.2025
россия, китай, си цзиньпин, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Китай, Си Цзиньпин, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин и Си Цзиньпин находятся в постоянном контакте, заявил Песков

Песков заявил о постоянном контакте Путина и Си Цзиньпина

© РИА Новости / Сергей БобылевВладимир Путин и Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Владимир Путин и Си Цзиньпин. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин находятся в постоянном контакте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 3-4 ноября посетит Китай. В ходе поездки он встретится с китайским лидером Си Цзиньпином и с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. В ходе переговоров стороны обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, в том числе укрепление энергетического партнерства.
"Вы знаете, что лидеры находятся в постоянном контакте, в прямом или в опосредованном", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, передаст ли Путин послание Си Цзиньпину.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Путин ратифицировал соглашение с Китаем о защите инвестиций
27 октября, 14:09
 
РоссияКитайСи ЦзиньпинДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
