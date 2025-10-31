https://ria.ru/20251031/peskov-2052065515.html
Путин и Си Цзиньпин находятся в постоянном контакте, заявил Песков
Путин и Си Цзиньпин находятся в постоянном контакте, заявил Песков - РИА Новости, 31.10.2025
Путин и Си Цзиньпин находятся в постоянном контакте, заявил Песков
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин находятся в постоянном контакте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.10.2025
Путин и Си Цзиньпин находятся в постоянном контакте, заявил Песков
Песков заявил о постоянном контакте Путина и Си Цзиньпина