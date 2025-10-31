Рейтинг@Mail.ru
В Соцфонде рассказали, кому ежемесячно пересчитывают пенсию - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:19 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/pensii-2052012704.html
В Соцфонде рассказали, кому ежемесячно пересчитывают пенсию
В Соцфонде рассказали, кому ежемесячно пересчитывают пенсию - РИА Новости, 31.10.2025
В Соцфонде рассказали, кому ежемесячно пересчитывают пенсию
Ежемесячное изменение размера пенсии касается россиян, у которых изменились условия получения выплат - если они достигли возраста 80 лет или получили I группу... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T09:19:00+03:00
2025-10-31T09:19:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/08/1556680839_0:122:3077:1853_1920x0_80_0_0_bd15b93645cf8be29e65664dac917694.jpg
https://ria.ru/20251030/pensii-2051676713.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/08/1556680839_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_9540a243e6f054bf71c7f5805a38ade3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
В Соцфонде рассказали, кому ежемесячно пересчитывают пенсию

Соцфонд пересчитывает размер пенсии достигших 80 лет россиян

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРабота пенсионного фонда
Работа пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Работа пенсионного фонда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Ежемесячное изменение размера пенсии касается россиян, у которых изменились условия получения выплат - если они достигли возраста 80 лет или получили I группу инвалидности, сообщили в Telegram-канале Социального фонда России.
"В новостях можно увидеть сообщения о повышении пенсий в том или ином месяце.., что часто ошибочно принимают за дополнительную индексацию для всех. На самом деле речь идет о плановом ежемесячном перерасчете, который касается не всех пенсионеров, а только тех, у кого в этом месяце изменились определенные условия (возраст или группа инвалидности)", - говорится в сообщении.
Согласно фонду, в таких ситуациях увеличению подлежит фиксированная выплата, которая является частью страховой пенсии. В 2025 году её размер составляет 8907,70 рублей. Фиксированную выплату получают все, кому назначена страховая пенсия. Исключение - военные пенсионеры, которые получают страховую пенсию по старости без фиксированной выплаты и пенсию по линии силового ведомства одновременно.
"Когда получателю исполняется 80 лет, выплата со дня достижения пенсионером указанного возраста удваивается до 17 815,40 рублей… То же происходит, если получателю присваивается I группа инвалидности", - уточнили в сообщении.
Отмечается, что подавать заявление в таком случае не требуется. При этом получить второе увеличение выплаты, например, если человек уже имеет инвалидность I группы, получил свою надбавку, и достигает 80-летнего возраста, будет нельзя.
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Эксперт рассказала, кому повысят пенсию в 2026 году
30 октября, 01:25
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала