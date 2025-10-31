Царская хижина на берегу: золотая осень в петербургском парке Александрия

Парк Александрия – один из красивейших и удивительных в окрестностях Петербурга. Вопреки привычной роскоши дворцов северной столицы, здесь путешественников встречает неоготика – постройки ХIХ века, но в духе средневековой архитектуры.
Александрия располагает к неспешным прогулкам в любое время года. Именно как место уединения этот парк и его дворцы и были задуманы владельцами – императором Николаем I и его супругой Александрой Федоровной. В преддверии длинных выходных и Дня народного единства, предлагаем насладиться последними днями золотой осени. Живописные пейзажи Александрии – в нашей фотоленте.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
Готическая капелла в парке Александрия
Готическая капелла в парке Александрия
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
Готическая капелла в парке Александрия
Готическая капелла в парке Александрия
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
2 из 2
Готическая капелла в парке Александрия
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
1 из 2
Готическая капелла в парке Александрия
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
2 из 2
Частная дача монархов для тихой и приватной семейной жизни. Парк Александрия с его дворцом и постройками был загородной резиденцией императора Николая I и его супруги Александры Федоровны, урожденной Шарлотты Прусской.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф" Парк Александрия
Парк Александрия
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф" Парк Александрия
Парк Александрия
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
2 из 2
Парк Александрия
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
1 из 2
Парк Александрия
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
2 из 2
Эту землю будущий царь получил в подарок от старшего брата императора Александра I. Зная любовь Николая Павловича к морскому побережью, он подарил ему большой участок территории Петергофа. Сегодня это – часть музея-заповедника "Петергоф".
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф" Парк Александрия
Парк Александрия
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф" Парк Александрия
Парк Александрия
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
2 из 2
Парк Александрия
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
1 из 2
Парк Александрия
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
2 из 2
"Выстроить какую-нибудь хижину, где глаза мои могли бы отдыхать от всей этой массивной позолоты" – с такой просьбой Александра Федоровна обратилась к своему супругу, когда затевалось строительство. Она не любила пышную и помпезную архитектуру.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф" Парк Александрия
Парк Александрия
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
Скульптура в парке Александрия
Скульптура в парке Александрия
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
2 из 2
Парк Александрия
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
1 из 2
Скульптура в парке Александрия
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
2 из 2
Посетителей часто удивляет столь непривычная для Петербурга неоготическая архитектура Александрии. Этому есть весьма поэтическое объяснение. В детстве прусскую принцессу дома называли Белой розой по имени героини ее любимого романа о рыцарях. Сам Николай I, еще будучи великим князем, путешествуя по Европе, был очарован средневековыми замками. Именно так юношеские увлечения нашли отражение в причудливых строениях резиденции императора и императрицы, а мы и сегодня любуемся красотой этого места.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф" Парк Александрия
Парк Александрия
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф" Парк Александрия
Парк Александрия
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
2 из 2
Парк Александрия
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
1 из 2
Парк Александрия
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
2 из 2
Сегодня парк Александрия – настоящий музей детства. И выясняется, что и 200 лет назад развлечения юных царских особ был сродни играм детей современных. Детям Николая I разрешалось гулять без шляп и перчаток, что нарушало принятый этикет, и даже лазать через заборы.
У императорской семьи было семеро детей, для развлечений которых здесь были обустроены специальные уголки и возведены сооружения: детская пожарная каланча с резным сарайчиком, водяная мельница, детская крепость со рвом и широким валом, сетка-батут и веревочные лестницы. Именно поэтому сегодня музей-заповедник "Петергоф" открыл на территории парка в здании Новой фермы детский образовательный центр.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф" Парк Александрия
Парк Александрия
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф" Парк Александрия
Парк Александрия
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
2 из 2
Парк Александрия
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
1 из 2
Парк Александрия
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
2 из 2
Та самая "хижина" – это дворец "Коттедж", главное строение Александрии, в котором жила императорская семья. Здесь Николай I хотел чувствовать себя не императором, а "мужем петергофской помещицы", а его супруга Александра Федоровна признавалась, что именно в Александрии "была счастлива, как нигде больше". Внутри, под стать всей готической атмосфере построек, "Коттедж" – настоящий рыцарский замок..
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"Парк Александрия
Парк Александрия
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
Готическая капелла
Готическая капелла
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
2 из 2
Парк Александрия
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
1 из 2
Готическая капелла
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
2 из 2
Эта изящная готическая капелла, которая возвышается на холме и видна с разных точек парка, – на самом деле православный храм, домовая церковь Николая I и его семьи. Внутри она также оформлена в неоготическом стиле. Сюда приходили на молитву четыре поколения российский императоров вплоть до семьи Николая II. Внутрь можно попасть только в летний сезон, а вот любоваться ее удивительной архитектурой и прекрасным видом можно всегда.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф" Парк Александрия
Парк Александрия
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"Парк Александрия
Парк Александрия
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
2 из 2
Парк Александрия
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
1 из 2
Парк Александрия
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
2 из 2
На территории Александрии есть Фермерский дворец, построенный специально для наследника Александра II и Дворцовая телеграфная станция, которая предназначалась и для царской семьи, и для общественного пользования. В наши дни там можно увидеть действующую модель телеграфа. Летом для посетителей также открыт деревянный Фельдъегерский домик, который уцелел в годы Великой Отечественной войны.