Овчинский: в "Макете Москвы" пройдут мероприятия ко Дню народного единства

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Интерактивные программы и световые шоу пройдут в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ в честь Дня народного единства, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По его словам, праздничные мероприятия для посетителей павильона пройдут 2,3 и 4 ноября.

"Регулярные мероприятия, которые мы здесь проводим, позволяют москвичам и гостям столицы по-новому взглянуть на развитие мегаполиса, понять логику градостроительных решений и ощутить свою связь с городом. Особенно символично, что в День народного единства мы можем предложить посетителям программу, которая объединяет разные эпохи и культурные периоды", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

В сообщении указывается, что в 12.10, 14.10, 16.10 и 18.10 пройдут экскурсии (регистрация не нужна). Также с 11.00 до 19.30 каждые 30 минут будут проводиться светотехнические представления. Кроме того, гости смогут принять участие в интерактивной программе и выиграть памятные призы.