Правительство оценило развитие отношений России и Китая - РИА Новости, 31.10.2025
10:06 31.10.2025
Правительство оценило развитие отношений России и Китая
Отношения России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень и продолжают динамично укрепляться, сообщили в аппарате правительства РФ. РИА Новости, 31.10.2025
россия, китай, москва, михаил мишустин
Россия, Китай, Москва, Михаил Мишустин
Государственные флаги России и Китая
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Отношения России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень и продолжают динамично укрепляться, сообщили в аппарате правительства РФ.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетит с визитом КНР 3-4 ноября.
"Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия вышли на беспрецедентно высокий уровень и продолжают динамично укрепляться", - говорится в материалах к визиту.
Отмечается, что важную роль в продвижении всего комплекса российско-китайского сотрудничества играет механизм регулярных встреч глав правительств России и Китая. Предыдущая, 29-я регулярная встреча глав правительств состоялась 21 августа 2024 года в Москве.
РоссияКитайМоскваМихаил Мишустин
 
 
Заголовок открываемого материала