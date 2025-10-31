Правительство оценило развитие отношений России и Китая

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Отношения России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень и продолжают динамично укрепляться, сообщили в аппарате правительства РФ.

