Оверчук рассказал об интересе к экономическому сотрудничеству с Россией

КЁНЧЖУ (Южная Корея), 30 окт – РИА Новости. Страны, разорвавшие экономические отношения с РФ, включая недружественные, сейчас пытаются восстанавливать эти контакты, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Мы, конечно, на это реагируем. Доносим нашу позицию относительно этого", - подчеркнул Оверчук.