Оверчук рассказал об интересе к экономическому сотрудничеству с Россией

КЁНЧЖУ (Южная Корея), 30 окт – РИА Новости. Страны, разорвавшие экономические отношения с РФ, включая недружественные, сейчас пытаются восстанавливать эти контакты, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
Он возглавляет российскую делегацию на саммите АТЭС в Южной Корее.
"Здесь у нас, конечно, есть контакты, это о двусторонних отношениях. Страны, конечно, очень осторожно подходят к тому, чтобы мы говорили о том, что мы с ними встречались, с ними разговаривали - по понятным причинам. Но тоже, чувствуя вот эти перемены, которые происходят, и понимая, что тот уровень неопределенности, который характерен для экономик, для отдельных рынков, они пытаются восстанавливать с нами контакты, сигнализируют о своем стремлении вернуться к более нормальным отношениям. Даже речь идет о недружественных странах", - сказал Оверчук журналистам.
Россия на это реагирует, отметил он.
"Мы, конечно, на это реагируем. Доносим нашу позицию относительно этого", - подчеркнул Оверчук.
