Орбан заявил, что его встреча с Трампом приблизит саммит России и США
15:32 31.10.2025
Орбан заявил, что его встреча с Трампом приблизит саммит России и США
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после его визита в Белый дом и встречи с президентом США Дональдом Трампом проведение саммита РФ - США в... РИА Новости, 31.10.2025
Орбан заявил, что его встреча с Трампом приблизит саммит России и США

БУДАПЕШТ, 31 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после его визита в Белый дом и встречи с президентом США Дональдом Трампом проведение саммита РФ - США в Будапеште может стать ближе, венгерская сторона также рассчитывает заключить крупное двустороннее экономическое соглашение.
"Думаю, мы можем приблизиться. Мы долго работали над этой встречей", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth, отвечая на вопрос, может ли саммит РФ-США в Будапеште стать ближе после его переговоров с Трампом.
По словам премьера, венгерская делегация в Вашингтоне будет представительной, в нее войдут министры, руководители крупных компаний и различных ведомств, будет произведен "полный обзор и урегулирование американо-венгерских отношений".
"Одним из важных элементов этих переговоров на высшем уровне является мир, но у нас, венгров, есть и другой важный элемент, поскольку мы обсуждаем экономические вопросы уже много месяцев. Я считаю, что... мы сможем разработать пакет мер американо-венгерского экономического сотрудничества", - отметил Орбан.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Орбан: Венгрия хочет от США исключения из санкций на покупку газа из России
Вчера, 11:25
 
В миреСШАРоссияБудапештВиктор ОрбанДональд ТрампВстреча Путина и Трампа в Будапеште
 
 
