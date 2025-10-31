Рейтинг@Mail.ru
Алиханову показали опыт Кубани по поддержке высокотехнологичных производств - РИА Новости, 31.10.2025
16:56 31.10.2025
Алиханову показали опыт Кубани по поддержке высокотехнологичных производств
Министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову представили опыт Краснодарского края по поддержке высокотехнологичных производств на международном... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T16:56:00+03:00
2025-10-31T16:56:00+03:00
краснодарский край
антон алиханов
вениамин кондратьев
фонд развития промышленности
антон алиханов, вениамин кондратьев, фонд развития промышленности
Краснодарский край, Антон Алиханов, Вениамин Кондратьев, Фонд развития промышленности
Алиханову показали опыт Кубани по поддержке высокотехнологичных производств

Алиханову представили опыт Кубани по поддержке высокотехнологичных производств

КРАСНОДАР, 31 окт - РИА Новости. Министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову представили опыт Краснодарского края по поддержке высокотехнологичных производств на международном форуме-выставке "Российский промышленник" в Санкт-Петербурге, о мерах поддержки кубанских производств рассказал и.о. министра промышленной политики региона Дмитрий Хмелько, об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.
Участники "Промышленного завтрака", проводимого в рамках форума, обсуждали реализацию национального приоритета по достижению технологического лидерства страны.
По словам Дмитрия Хмелько, принявшего участие в мероприятии, по поручению губернатора Вениамина Кондратьева в Краснодарском крае еще десять лет назад был взят курс на индустриализацию. За это время создали комплекс региональных мер господдержки, в том числе ввели специализированные инструменты развития импортозамещающих и высокотехнологичных производств, не имеющие аналогов в России.
"Это финансирование до 30 процентов затрат на реализацию таких проектов в рамках отраслевой госпрограммы, а также льготный заем краевого Фонда развития промышленности под 0,1 процента годовых. Кроме того, развиваем инженерно-технические центры на базе промышленных производств, компенсируя до 95 процентов затрат предприятий на эти цели. Сегодня основной приоритет – роботизация и автоматизация предприятий станкостроения, машиностроения, радиоэлектроники. Для поддержки таких производств расширили условия программы ФРП региона "Проекты развития (краевое финансирование)". Максимально предприятия могут получить до 100 миллионов рублей", - сказал на мероприятии Хмелько, его слова приводит пресс-служба краевой администрации.
Как подчеркнул руководитель краевого минпрома, реализация таких механизмов за последние три года позволила запустить десять новых высокотехнологических и импортозамещающих производств. Еще 20 подобных проектов предприятия активно реализуются. Кроме того, за это время благодаря господдержке краевые промышленники вывели на рынок свыше 40 передовых моделей техники и оборудования.
С начала года на Кубани реализовали 102 инвестпроекта, заявил Кондратьев
29 октября, 20:14
 
Краснодарский крайАнтон АлихановВениамин КондратьевФонд развития промышленности
 
 
