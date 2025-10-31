Алиханову показали опыт Кубани по поддержке высокотехнологичных производств

КРАСНОДАР, 31 окт - РИА Новости. Министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову представили опыт Краснодарского края по поддержке высокотехнологичных производств на международном форуме-выставке "Российский промышленник" в Санкт-Петербурге, о мерах поддержки кубанских производств рассказал и.о. министра промышленной политики региона Дмитрий Хмелько, об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Участники "Промышленного завтрака", проводимого в рамках форума, обсуждали реализацию национального приоритета по достижению технологического лидерства страны.

По словам Дмитрия Хмелько, принявшего участие в мероприятии, по поручению губернатора Вениамина Кондратьева в Краснодарском крае еще десять лет назад был взят курс на индустриализацию. За это время создали комплекс региональных мер господдержки, в том числе ввели специализированные инструменты развития импортозамещающих и высокотехнологичных производств, не имеющие аналогов в России.

"Это финансирование до 30 процентов затрат на реализацию таких проектов в рамках отраслевой госпрограммы, а также льготный заем краевого Фонда развития промышленности под 0,1 процента годовых. Кроме того, развиваем инженерно-технические центры на базе промышленных производств, компенсируя до 95 процентов затрат предприятий на эти цели. Сегодня основной приоритет – роботизация и автоматизация предприятий станкостроения, машиностроения, радиоэлектроники. Для поддержки таких производств расширили условия программы ФРП региона "Проекты развития (краевое финансирование)". Максимально предприятия могут получить до 100 миллионов рублей", - сказал на мероприятии Хмелько, его слова приводит пресс-служба краевой администрации.