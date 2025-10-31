https://ria.ru/20251031/opershtab-2052055622.html
Во Владимирской области создали оперштаб после атаки БПЛА
Во Владимирской области создали оперштаб после атаки БПЛА - РИА Новости, 31.10.2025
Во Владимирской области создали оперштаб после атаки БПЛА
Оперативный штаб создан во Владимирской области после атаки БПЛА, все системы региона работают штатно, сообщил губернатор Александр Авдеев. РИА Новости, 31.10.2025
Во Владимирской области создали оперштаб после атаки БПЛА
Во Владимирской области создали оперштаб после ночной атаки дронов