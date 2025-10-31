Рейтинг@Mail.ru
Во Владимирской области создали оперштаб после атаки БПЛА - РИА Новости, 31.10.2025
12:22 31.10.2025
Во Владимирской области создали оперштаб после атаки БПЛА
Во Владимирской области создали оперштаб после атаки БПЛА
Оперативный штаб создан во Владимирской области после атаки БПЛА, все системы региона работают штатно, сообщил губернатор Александр Авдеев. РИА Новости, 31.10.2025
безопасность, владимирская область, владимир
Безопасность, Владимирская область, Владимир
Во Владимирской области создали оперштаб после атаки БПЛА

Во Владимирской области создали оперштаб после ночной атаки дронов

Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 31 окт - РИА Новости. Оперативный штаб создан во Владимирской области после атаки БПЛА, все системы региона работают штатно, сообщил губернатор Александр Авдеев.
Рано утром в пятницу он сообщал, что совершена атака на инфраструктуру недалеко от Владимира.
"О ситуации в связи с атакой БПЛА. Создан оперативный штаб. Вместе с коллегами находимся на месте событий. В прямом контакте с жителями. В результате ночной беспилотной атаки никто не пострадал. Атаковавший инфраструктуру противник цели не достиг. Все системы региона работают в штатном режиме", - написал Авдеев в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что оперштабом предприняты меры для обеспечения безопасности людей. В частности, запрещен въезд на территорию вблизи объекта, ставшего целью противника.
