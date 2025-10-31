https://ria.ru/20251031/opasnost-2052221840.html
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 31.10.2025
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T23:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
дмитрий миляев
украина
вооруженные силы украины
пво
тульская область
украина
Миляев сообщил об объявлении опасности атаки БПЛА на территории Тульской области