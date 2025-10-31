Рейтинг@Mail.ru
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
23:49 31.10.2025
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 31.10.2025
2025
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"️Уважаемые жители! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие", - написал он в Telegram-канале.

