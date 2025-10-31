Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Горловки со стороны ВСУ. Архивное фото

Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР

ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

В предыдущие сутки были зафиксированы пять обстрелов.

"Четыре факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины )... Три вооруженные атаки - на горловском направлении... Одна вооруженная атака - на донецком направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.