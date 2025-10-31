https://ria.ru/20251031/novoaleksandrovka-2052077189.html
Минобороны показало кадры боев за освобождение Новоалександровки
Минобороны показало кадры боев за освобождение Новоалександровки - РИА Новости, 31.10.2025
Минобороны показало кадры боев за освобождение Новоалександровки
Минобороны РФ опубликовало видеоролик с военнослужащими, развернувшими флаги России в освобождённой Новоалександровке в Днепропетровской области. РИА Новости, 31.10.2025
днепропетровская область
Освобождение Новоалександровки в Днепропетровской области
МО РФ показало военнослужащих, развернувших флаги России в освобождённой Новоалександровке в Днепропетровской области
Минобороны показало кадры боев за освобождение Новоалександровки
МО РФ показало развернутые в освобожденной Новоалександровке российские флаги