Минобороны показало кадры боев за освобождение Новоалександровки
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:02 31.10.2025
Минобороны показало кадры боев за освобождение Новоалександровки
Минобороны показало кадры боев за освобождение Новоалександровки - РИА Новости, 31.10.2025
Минобороны показало кадры боев за освобождение Новоалександровки
Минобороны РФ опубликовало видеоролик с военнослужащими, развернувшими флаги России в освобождённой Новоалександровке в Днепропетровской области. РИА Новости, 31.10.2025
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
спецоперация
министерство обороны рф (минобороны рф)
Освобождение Новоалександровки в Днепропетровской области
МО РФ показало военнослужащих, развернувших флаги России в освобождённой Новоалександровке в Днепропетровской области
Минобороны показало кадры боев за освобождение Новоалександровки

МО РФ показало развернутые в освобожденной Новоалександровке российские флаги

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с военнослужащими, развернувшими флаги России в освобождённой Новоалександровке в Днепропетровской области.
Об освобождении этого населённого пункта ведомство сообщило в пятницу.
Также на видео показаны кадры боев за освобождение Новоалександровки. Уточняется, что ВСУ оттуда были выбиты штурмовыми подразделениями 36-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Восток".
