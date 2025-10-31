https://ria.ru/20251031/novoaleksandrovka-2052068533.html
Группировка "Восток" освободила Новоалександровку
Группировка "Восток" освободила Новоалександровку Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T13:17:00+03:00
2025-10-31T13:17:00+03:00
2025-10-31T13:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
привольное
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
днепропетровская область
привольное
запорожская область
