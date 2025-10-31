МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Московские нейрохирурги спасли пациентку с редкой опухолью спинного мозга размером шесть сантиметров, сообщается в Московские нейрохирурги спасли пациентку с редкой опухолью спинного мозга размером шесть сантиметров, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

"Московские нейрохирурги спасли пациентку с редкой опухолью спинного мозга размером шесть сантиметров. Женщина обратилась в Боткинскую больницу с необычной жалобой: онемение и жжение кончика среднего пальца правой руки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря исследованию выяснилось, что у пациентки эпендимома - одна из редких опухолей у взрослых. Такие опухоли способны метастазировать по нервной системе, маскируясь под самые разные неврологические болезни.

© Фото : Московская медицина/Telegram Московские нейрохирурги спасли пациентку с редкой опухолью спинного мозга © Фото : Московская медицина/Telegram Московские нейрохирурги спасли пациентку с редкой опухолью спинного мозга

"Мы провели исследование и выявили интрамедуллярную опухоль спинного мозга протяженностью около шести сантиметров - женщине нужна была операция. В нейрохирургическом отделении пациентке удалили опухоль под микроскопом с интраоперационным нейрофизиологическим мониторингом - во время операции специалисты контролировали проводимость и чувствительность", - рассказал Дмитрий Вакатов, заведующий нейрохирургическим отделением №49, чьи слова приводятся в сообщении.

Уточняется, что опухоль успешно удалили, чувствительность восстановилась и пациентка идет на поправку.