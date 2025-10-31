Рейтинг@Mail.ru
Московские нейрохирурги спасли пациентку с редкой опухолью спинного мозга
31.10.2025
Московские нейрохирурги спасли пациентку с редкой опухолью спинного мозга
Московские нейрохирурги спасли пациентку с редкой опухолью спинного мозга

В Москве спасли пациентку с редкой опухолью спинного мозга

© Фото : Московская медицина/TelegramМосковские нейрохирурги спасли пациентку с редкой опухолью спинного мозга
© Фото : Московская медицина/Telegram
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Московские нейрохирурги спасли пациентку с редкой опухолью спинного мозга размером шесть сантиметров, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
"Московские нейрохирурги спасли пациентку с редкой опухолью спинного мозга размером шесть сантиметров. Женщина обратилась в Боткинскую больницу с необычной жалобой: онемение и жжение кончика среднего пальца правой руки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря исследованию выяснилось, что у пациентки эпендимома - одна из редких опухолей у взрослых. Такие опухоли способны метастазировать по нервной системе, маскируясь под самые разные неврологические болезни.
© Фото : Московская медицина/TelegramМосковские нейрохирурги спасли пациентку с редкой опухолью спинного мозга
© Фото : Московская медицина/Telegram
Московские нейрохирурги спасли пациентку с редкой опухолью спинного мозга
"Мы провели исследование и выявили интрамедуллярную опухоль спинного мозга протяженностью около шести сантиметров - женщине нужна была операция. В нейрохирургическом отделении пациентке удалили опухоль под микроскопом с интраоперационным нейрофизиологическим мониторингом - во время операции специалисты контролировали проводимость и чувствительность", - рассказал Дмитрий Вакатов, заведующий нейрохирургическим отделением №49, чьи слова приводятся в сообщении.
Уточняется, что опухоль успешно удалили, чувствительность восстановилась и пациентка идет на поправку.
"В подобных случаях мы обязательно используем комплексную визуализацию: МРТ и МРТ-трактографию, что позволяет построить детальную карту проводящих путей. Это существенно снижает риск неврологического дефицита", - добавил врач.
