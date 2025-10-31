Цифровые технологии ускорили процесс оформления недвижимости в Подмосковье

"Мы делаем упор на сервисы для клиента, которые ему не видны, но работают с точки зрения прохождения документов внутри ведомства", – объяснила Адигамова.

Сегодня значительная доля предоставляемых сведений доступна только в электронном виде, что сокращает использование бумажных документов и необходимость личного посещения офисов.Хотя некоторые операции по-прежнему выполняются вручную, большинство процедур успешно переведено в цифровой формат, что делает взаимодействие граждан с государственными структурами быстрым и комфортным, подчеркнула глава ведомства.