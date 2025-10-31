Рейтинг@Mail.ru
Цифровые технологии ускорили процесс оформления недвижимости в Подмосковье - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
16:08 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/nedvizhimost--2052123108.html
Цифровые технологии ускорили процесс оформления недвижимости в Подмосковье
Цифровые технологии ускорили процесс оформления недвижимости в Подмосковье - РИА Новости, 31.10.2025
Цифровые технологии ускорили процесс оформления недвижимости в Подмосковье
Цифровизация значительно ускорила и упростила получение кадастровых услуг для жителей Московской области. Об этом рассказала директор регионального Роскадастра... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T16:08:00+03:00
2025-10-31T16:08:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2020018045_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_279daad5a2a2cb00e2fd9655ce025b9b.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2020018045_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d905c96bd270ce68a4595ef87cebe601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Цифровые технологии ускорили процесс оформления недвижимости в Подмосковье

© РИА Новости / Александр ИвановПочтовые ящики в доме
Почтовые ящики в доме - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Александр Иванов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Цифровизация значительно ускорила и упростила получение кадастровых услуг для жителей Московской области. Об этом рассказала директор регионального Роскадастра Наталья Адигамова, сообщил 360.ru.
Автоматизированные системы значительно сокращают сроки оформления документации, позволяя гражданам подавать запросы удаленно через МФЦ.
"Мы делаем упор на сервисы для клиента, которые ему не видны, но работают с точки зрения прохождения документов внутри ведомства", – объяснила Адигамова.
Сегодня значительная доля предоставляемых сведений доступна только в электронном виде, что сокращает использование бумажных документов и необходимость личного посещения офисов.Хотя некоторые операции по-прежнему выполняются вручную, большинство процедур успешно переведено в цифровой формат, что делает взаимодействие граждан с государственными структурами быстрым и комфортным, подчеркнула глава ведомства.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала