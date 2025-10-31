https://ria.ru/20251031/nedvizhimost--2052123108.html
Цифровые технологии ускорили процесс оформления недвижимости в Подмосковье
Цифровые технологии ускорили процесс оформления недвижимости в Подмосковье
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости.
Цифровизация значительно ускорила и упростила получение кадастровых услуг для жителей Московской области. Об этом рассказала директор регионального Роскадастра Наталья Адигамова, сообщил 360.ru
Автоматизированные системы значительно сокращают сроки оформления документации, позволяя гражданам подавать запросы удаленно через МФЦ.
"Мы делаем упор на сервисы для клиента, которые ему не видны, но работают с точки зрения прохождения документов внутри ведомства", – объяснила Адигамова.
Сегодня значительная доля предоставляемых сведений доступна только в электронном виде, что сокращает использование бумажных документов и необходимость личного посещения офисов.Хотя некоторые операции по-прежнему выполняются вручную, большинство процедур успешно переведено в цифровой формат, что делает взаимодействие граждан с государственными структурами быстрым и комфортным, подчеркнула глава ведомства.