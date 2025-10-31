Нотариус рассказал об изменениях при вступлении в наследство с 1 ноября

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. С 1 ноября нотариусы будут обязаны проверять наличие долгов у умерших и сообщать о результатах потенциальным наследникам, рассказал агентству "Прайм" член Комиссии Федеральной нотариальной палаты по использованию информационных технологий нотариус Самарской области Радик Сафин.

Закон оптимизирует информационное взаимодействие нотариусов и кредитных организаций, четко регулирует порядок действий и временные рамки по каждому этапу. Предусмотрено, что все проводится в электронной форме.

В течение трех рабочих дней после открытия наследственного дела нотариус должен запросить в Центральном каталоге кредитных историй информацию о кредитной истории наследодателя. Там сообщат, в каком кредитном бюро она хранится.

Затем нотариус направляет в указанное БКИ запрос через каналы связи, сформированные с помощью Единой информационной системы (ЕИС) нотариата. В течение трех рабочих дней после получения всех данных он должен поставить в известность наследников.

"Известить их можно по-разному, например, по электронной почте или при личной встрече в конторе", - пояснил нотариус.