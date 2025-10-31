https://ria.ru/20251031/nasledstvo-2051984288.html
Нотариус рассказал об изменениях при вступлении в наследство с 1 ноября
Нотариус рассказал об изменениях при вступлении в наследство с 1 ноября - РИА Новости, 31.10.2025
Нотариус рассказал об изменениях при вступлении в наследство с 1 ноября
С 1 ноября нотариусы будут обязаны проверять наличие долгов у умерших и сообщать о результатах потенциальным наследникам, рассказал агентству "Прайм" член... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T02:17:00+03:00
2025-10-31T02:17:00+03:00
2025-10-31T03:48:00+03:00
самарская область
общество
наследство
долги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589730538_0:162:2000:1287_1920x0_80_0_0_b65739bdfab8096e3900569a8175a270.jpg
https://ria.ru/20251029/pokupka-2051345730.html
https://ria.ru/20251018/zaveschanie-2049019932.html
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589730538_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_ca7f6e8b7ed00713336c3da48e83b692.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, общество, наследство, долги
Самарская область, Общество, Наследство, Долги
Нотариус рассказал об изменениях при вступлении в наследство с 1 ноября
Нотариус Сафин: с ноября наследников будут уведомлять о наличии долгов у умерших
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. С 1 ноября нотариусы будут обязаны проверять наличие долгов у умерших и сообщать о результатах потенциальным наследникам, рассказал агентству "Прайм" член Комиссии Федеральной нотариальной палаты по использованию информационных технологий нотариус Самарской области Радик Сафин.
Закон оптимизирует информационное взаимодействие нотариусов и кредитных организаций, четко регулирует порядок действий и временные рамки по каждому этапу. Предусмотрено, что все проводится в электронной форме.
В течение трех рабочих дней после открытия наследственного дела нотариус должен запросить в Центральном каталоге кредитных историй информацию о кредитной истории наследодателя. Там сообщат, в каком кредитном бюро она хранится.
Затем нотариус направляет в указанное БКИ запрос через каналы связи, сформированные с помощью Единой информационной системы (ЕИС) нотариата. В течение трех рабочих дней после получения всех данных он должен поставить в известность наследников.
"Известить их можно по-разному, например, по электронной почте или при личной встрече в конторе", - пояснил нотариус.
Изменения продиктованы необходимостью дать потенциальным наследникам полную информацию о долгах умершего, чтобы они могли сделать выбор - вступать в наследство или отказаться от него, заключил эксперт.