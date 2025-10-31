Рейтинг@Mail.ru
08:28 31.10.2025 (обновлено: 09:08 31.10.2025)
МВД рассказало, как изменилась одна из популярных у мошенников схем
МВД рассказало, как изменилась одна из популярных у мошенников схем
министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильные телефоны
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Мошенники для обмана по схеме "проголосуй за мою дочь в конкурсе" строят многоэтапную подделку с клоном аккаунта, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в Telegram-канале.
"Традиционная схема "проголосуй за мою дочь в конкурсе" эволюционирует. Вместо одной наивной просьбы мошенники строят многоэтапную подделку: клонируют аккаунт знакомого, создают от его имени "группу поддержки", пишут убедительный продающий текст и наполняют сообщество десятками ботов, которые имитируют активность", — рассказали в ведомстве.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Раскрыта новая схема обмана мошенниками ко Дню народного единства
После создания видимости доверия в группу приглашают реальных пользователей, для которых ограничивают возможность писать сообщения. Цель злоумышленников — заставить перейти по фишинговой ссылке.
Отмечается, что механизм обмана строится на социальном подтверждении и снижении бдительности человека.
В итоге мошенник получает доступ к аккаунту, крадет данные или загружает вредоносное программное обеспечение, резюмировали в ведомстве.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Раскрыто, как мошенники собирают информацию о жертве
