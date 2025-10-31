https://ria.ru/20251031/mvd-2052006135.html
МВД рассказало, как изменилась одна из популярных у мошенников схем
МВД рассказало, как изменилась одна из популярных у мошенников схем - РИА Новости, 31.10.2025
МВД рассказало, как изменилась одна из популярных у мошенников схем
Мошенники для обмана по схеме "проголосуй за мою дочь в конкурсе" строят многоэтапную подделку с клоном аккаунта, сообщило управление по организации борьбы с... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T08:28:00+03:00
2025-10-31T08:28:00+03:00
2025-10-31T09:08:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости.
Мошенники для обмана по схеме "проголосуй за мою дочь в конкурсе" строят многоэтапную подделку с клоном аккаунта, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в Telegram-канале
"Традиционная схема "проголосуй за мою дочь в конкурсе" эволюционирует. Вместо одной наивной просьбы мошенники строят многоэтапную подделку: клонируют аккаунт знакомого, создают от его имени "группу поддержки", пишут убедительный продающий текст и наполняют сообщество десятками ботов, которые имитируют активность", — рассказали в ведомстве.
После создания видимости доверия в группу приглашают реальных пользователей, для которых ограничивают возможность писать сообщения. Цель злоумышленников — заставить перейти по фишинговой ссылке.
Отмечается, что механизм обмана строится на социальном подтверждении и снижении бдительности человека.
В итоге мошенник получает доступ к аккаунту, крадет данные или загружает вредоносное программное обеспечение, резюмировали в ведомстве.