Фонд поддержки МСП в Ярославской области выдал займы на 386,8 млн рублей

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. За девять месяцев 2025 года Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области предоставил субъектам МСП и самозанятым 181 заем на 386,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Кроме того, Фонд предоставил 33 поручительства, совокупный объем которых составил 339,7 миллиона рублей. Эта работа проведена в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

"Государственная финансовая поддержка малых и средних предприятий имеет важное значение для экономического роста региона", – приводит пресс-служба слова министра инвестиций и промышленности Ярославской области Александра Ольхова.

Он добавил, что предоставленные займы позволяют бизнесу развиваться, увеличивать производственный потенциал, создавать дополнительные рабочие места и усиливать свою конкурентоспособность.

Региональный Фонд поддержки предпринимательства предоставляет малым и средним компаниям займы на льготных условиях по ставке от 12% годовых на срок до трех лет. Максимальный размер финансирования составляет 5 миллионов рублей.