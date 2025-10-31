Рейтинг@Mail.ru
Фонд поддержки МСП в Ярославской области выдал займы на 386,8 млн рублей
15:21 31.10.2025
Фонд поддержки МСП в Ярославской области выдал займы на 386,8 млн рублей
За девять месяцев 2025 года Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области предоставил субъектам МСП и самозанятым 181 заем на 386,8...
Фонд поддержки МСП в Ярославской области выдал займы на 386,8 млн рублей

Фонд поддержки МСП в Ярославской области выдал за девять месяцев 181 заем

© iStock.com / Ivanko_BrnjakovicМужчина с портфелем
Мужчина с портфелем - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© iStock.com / Ivanko_Brnjakovic
Мужчина с портфелем. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. За девять месяцев 2025 года Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области предоставил субъектам МСП и самозанятым 181 заем на 386,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Кроме того, Фонд предоставил 33 поручительства, совокупный объем которых составил 339,7 миллиона рублей. Эта работа проведена в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
"Государственная финансовая поддержка малых и средних предприятий имеет важное значение для экономического роста региона", – приводит пресс-служба слова министра инвестиций и промышленности Ярославской области Александра Ольхова.
Он добавил, что предоставленные займы позволяют бизнесу развиваться, увеличивать производственный потенциал, создавать дополнительные рабочие места и усиливать свою конкурентоспособность.
Региональный Фонд поддержки предпринимательства предоставляет малым и средним компаниям займы на льготных условиях по ставке от 12% годовых на срок до трех лет. Максимальный размер финансирования составляет 5 миллионов рублей.
Специалисты Фонда сопровождают предпринимателей на всех этапах реализации проекта: от проработки концепции и подготовки документов до заключения договора и дальнейшего сопровождения проекта.
