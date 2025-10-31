Рейтинг@Mail.ru
На проспекте Сахарова начали высадку деревьев
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:32 31.10.2025
На проспекте Сахарова начали высадку деревьев
На проспекте Сахарова начали высадку деревьев
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к высадке деревьев на проспекте Академика Сахарова в центре столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
москва
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
На проспекте Сахарова начали высадку деревьев

На проспекте Академика Сахарова в центре Москвы начали высаживать деревья

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к высадке деревьев на проспекте Академика Сахарова в центре столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Для формирования комфортной городской среды высадка деревьев является одним из важнейших направлений, а озеленение общественных пространств играет большую роль, особенно для такого огромного мегаполиса, как Москва. Приступили к осенней высадке деревьев на обновленных проспекте Академика Сахарова, улице Маши Порываевой и Комсомольской площади. В этом (2025 - ред.) году в рамках благоустройства там была проложена новая трамвайная линия, соединившая площадь трех вокзалов с Бульварным кольцом. В общей сложности территории украсят порядка 190 крупномеров", - сказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что деревья подбираются с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и визуальному облику пространств. Для оживленных трасс очень важно создать буферную зону между жилой застройкой и дорогой. Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни.
"Как и на многих других городских улицах, в качестве основной породы для озеленения выбрана мелколистная липа "паллида". Вдоль всего трамвайного маршрута от Комсомольской площади до Чистых прудов высадим около 160 таких деревьев возрастом 20-25 лет. На проспекте Академика Сахарова появятся остролистные клены, рябины и декоративные яблони. Кроме того, на Комсомольской площади и других участках обустроим зеленые островки из хвойников", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что деревья, которые высаживают в столице, выращиваются в специализированных питомниках, где они проходят специальную подготовку к пересадке. Крупномеры высаживают в подготовленные заранее посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Более тысячи памятников промыли в Москве в преддверии зимы
30 октября, 13:50
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
