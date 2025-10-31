https://ria.ru/20251031/mishustin-2052030015.html
Мишустин проведет встречу глав правительств России и Китая
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер госсовета КНР Ли Цян проведут регулярную встречу глав правительств России и Китая в городе Ханчжоу, сообщила... РИА Новости, 31.10.2025
Мишустин и Ли Цян проведут регулярную встречу глав правительств в Ханчжоу