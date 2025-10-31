https://ria.ru/20251031/mishustin-2052029637.html
Мишустин в Пекине встретится с Си Цзиньпином
Мишустин в Пекине встретится с Си Цзиньпином - РИА Новости, 31.10.2025
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе визита в Китай встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 31.10.2025
Мишустин в Пекине встретится с Си Цзиньпином
Мишустин в ходе визита в Китай 3-4 ноября встретится с Си Цзиньпином