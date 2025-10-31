Рейтинг@Mail.ru
Мишустин в Пекине встретится с Си Цзиньпином - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:23 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/mishustin-2052029637.html
Мишустин в Пекине встретится с Си Цзиньпином
Мишустин в Пекине встретится с Си Цзиньпином - РИА Новости, 31.10.2025
Мишустин в Пекине встретится с Си Цзиньпином
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе визита в Китай встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T10:23:00+03:00
2025-10-31T10:23:00+03:00
китай
россия
пекин
михаил мишустин
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045660685_0:33:2931:1682_1920x0_80_0_0_712720b6a7156df208d29296cc8a2f86.jpg
https://ria.ru/20251031/rossija-2052028625.html
китай
россия
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045660685_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_9078fdfaa653c157528cd68847e2c16d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, пекин, михаил мишустин, си цзиньпин
Китай, Россия, Пекин, Михаил Мишустин, Си Цзиньпин
Мишустин в Пекине встретится с Си Цзиньпином

Мишустин в ходе визита в Китай 3-4 ноября встретится с Си Цзиньпином

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе визита в Китай встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщила пресс-служба кабмина.
Мишустин посетит с визитом КНР 3-4 ноября.
Пекине Михаил Мишустин встретится с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином", - говорится в сообщении.
Российско-китайские отношения - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Мишустин подпишет в КНР несколько российско-китайских документов
Вчера, 10:21
 
КитайРоссияПекинМихаил МишустинСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала