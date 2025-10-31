Рейтинг@Mail.ru
Мишустин посетит Китай - РИА Новости, 31.10.2025
10:19 31.10.2025
Мишустин посетит Китай
Мишустин посетит Китай
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 3-4 ноября посетит Китай, сообщили в пресс-службе российского правительства. РИА Новости, 31.10.2025
Мишустин посетит Китай

Премьер-министр РФ Мишустин посетит Китай 3-4 ноября

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 3-4 ноября посетит Китай, сообщили в пресс-службе российского правительства.
"Третьего-четвертого ноября председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин посетит с визитом Китайскую Народную Республику", - сообщили в кабмине.
