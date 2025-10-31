https://ria.ru/20251031/mishustin-2052028380.html
Мишустин посетит Китай
Мишустин посетит Китай - РИА Новости, 31.10.2025
Мишустин посетит Китай
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 3-4 ноября посетит Китай, сообщили в пресс-службе российского правительства. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T10:19:00+03:00
2025-10-31T10:19:00+03:00
2025-10-31T10:19:00+03:00
россия
китай
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049570290_0:95:3068:1821_1920x0_80_0_0_1f0fe3d2722d24e84a1bc6b0c6045e50.jpg
https://ria.ru/20251031/rossija-2052027979.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049570290_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a54c9c6f0091f71b3827810ae1555a1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, михаил мишустин
Россия, Китай, Михаил Мишустин