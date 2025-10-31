https://ria.ru/20251031/miroshnik-2052002631.html
Украина не хочет забирать тела погибших солдат, заявил Мирошник
31.10.2025
Украина не хочет забирать тела погибших солдат, заявил Мирошник
Россия хранит огромное количество тел украинских солдат и готова их передать Киеву, но тот стремится их забрать лишь на словах, заявил в интервью РИА Новости
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россия хранит огромное количество тел украинских солдат и готова их передать Киеву, но тот стремится их забрать лишь на словах, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Тел, которые могут быть переданы, если на то у украинской стороны будет хоть малейшее желание, очень большое количество", - сказал Мирошник
агентству.
Он отметил, что пока стремление Украины
забрать тела проявляется "только на словах", так как для киевских властей солдаты ВСУ
- расходный материал.
"Парадоксально, что украинские элитки наплевательски относятся к своим условным холопам. Они говорят: "Идите и умрите ради того, чтобы мы жили комфортно". Никто из них не отправил своих детей воевать, никто из них сам не пошел воевать. Они отправили тех, кого поймали на улице", - добавил посол.
Украина отказывается принимать тела своих погибших военных, потому что всячески демонстрирует минимальные потери и боится подорвать имидж своей "непобедимой власти", полагает Мирошник.
"Она здесь не увидела боли близких и правил войны, она увидела попытку влиять на их внутреннюю политику. Поэтому власти не хотят, чтобы им отдавали останки. Их вполне устраивает, что этот вопрос находится в неизвестности, что семьям можно не выплачивать деньги. Они тем самым экономят деньги", - отметил он.
По словам посла, тела, которые Россия
передала Украине, - это капля в море и "далеко не все".