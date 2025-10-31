Рейтинг@Mail.ru
Украина не хочет забирать тела погибших солдат, заявил Мирошник - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:34 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/miroshnik-2052002631.html
Украина не хочет забирать тела погибших солдат, заявил Мирошник
Украина не хочет забирать тела погибших солдат, заявил Мирошник - РИА Новости, 31.10.2025
Украина не хочет забирать тела погибших солдат, заявил Мирошник
Россия хранит огромное количество тел украинских солдат и готова их передать Киеву, но тот стремится их забрать лишь на словах, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T07:34:00+03:00
2025-10-31T07:34:00+03:00
украина
россия
киев
родион мирошник
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993640528_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_7a33701f1c9796e2b978ffc59bf6b604.jpg
https://ria.ru/20251031/miroshnik-2052001848.html
https://ria.ru/20251031/miroshnik-2051998491.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993640528_0:0:1170:878_1920x0_80_0_0_c38f79404d4334a4c01f67872d82ade6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, киев, родион мирошник, вооруженные силы украины
Украина, Россия, Киев, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
Украина не хочет забирать тела погибших солдат, заявил Мирошник

Мирошник: Киев не хочет забирать тела погибших солдат

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россия хранит огромное количество тел украинских солдат и готова их передать Киеву, но тот стремится их забрать лишь на словах, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Тел, которые могут быть переданы, если на то у украинской стороны будет хоть малейшее желание, очень большое количество", - сказал Мирошник агентству.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Мирошник рассказал о работе по возвращению удерживаемых на Украине курян
07:18
Он отметил, что пока стремление Украины забрать тела проявляется "только на словах", так как для киевских властей солдаты ВСУ - расходный материал.
"Парадоксально, что украинские элитки наплевательски относятся к своим условным холопам. Они говорят: "Идите и умрите ради того, чтобы мы жили комфортно". Никто из них не отправил своих детей воевать, никто из них сам не пошел воевать. Они отправили тех, кого поймали на улице", - добавил посол.
Украина отказывается принимать тела своих погибших военных, потому что всячески демонстрирует минимальные потери и боится подорвать имидж своей "непобедимой власти", полагает Мирошник.
"Она здесь не увидела боли близких и правил войны, она увидела попытку влиять на их внутреннюю политику. Поэтому власти не хотят, чтобы им отдавали останки. Их вполне устраивает, что этот вопрос находится в неизвестности, что семьям можно не выплачивать деньги. Они тем самым экономят деньги", - отметил он.
По словам посла, тела, которые Россия передала Украине, - это капля в море и "далеко не все".
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Украина подходит избирательно к обмену военнопленными, заявил Мирошник
06:31
 
УкраинаРоссияКиевРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала