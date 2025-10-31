Украина подходит избирательно к обмену военнопленными, заявил Мирошник

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Украина подходит избирательно к обмену военнопленными, ей нужны только радикалы нацформирований, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.