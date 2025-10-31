Рейтинг@Mail.ru
Украина подходит избирательно к обмену военнопленными, заявил Мирошник - РИА Новости, 31.10.2025
06:31 31.10.2025
Украина подходит избирательно к обмену военнопленными, заявил Мирошник
Украина подходит избирательно к обмену военнопленными, заявил Мирошник - РИА Новости, 31.10.2025
Украина подходит избирательно к обмену военнопленными, заявил Мирошник
Украина подходит избирательно к обмену военнопленными, ей нужны только радикалы нацформирований, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ РИА Новости, 31.10.2025
Украина подходит избирательно к обмену военнопленными, заявил Мирошник

Мирошник: Киев избирательно подходит к обмену пленными

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Украина подходит избирательно к обмену военнопленными, ей нужны только радикалы нацформирований, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Украина подходит очень избирательно к обмену военнопленными. Они хотят забрать только своих радикалов, которые попали в плен. Это азовцы*, айдаровцы* ("Азов"* и "Айдар"* - запрещенные в РФ террористические организации - ред.), другие члены радикальных националистических формирований. Потому что они просто придут в какой-то момент и будут стучать в двери на банковой с криками: "Заберите наших побратимов!". А есть рядовые подразделения ВСУ, за военными которых никто не придет", - сказал Мирошник агентству.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Киев увеличивает атаки по гражданским, заявил Мирошник
Вчера, 07:08
Посол подчеркнул, что у украинской стороны нет стремления отдать последние почести украинским солдатам.
"Они могут только склонить головы как Зеленский, а позаботиться о конкретной семье, которая потеряла своего кормильца или которой нужно забрать оттуда останки… Они еще 100 раз подумают: "А не подорвет ли это имидж? Не продемонстрирует ли это западным партнерам слабость Украины?" - полагает он.
* Запрещенные в России террористические организации
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Киев заплатил высокую цену за вылазку в Курскую область, заявил Мирошник
04:57
 
УкраинаРоссияРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
