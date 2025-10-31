Рейтинг@Mail.ru
Мирошник рассказал, как передвигаются жители прифронтовых городов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:18 31.10.2025
Мирошник рассказал, как передвигаются жители прифронтовых городов
Жители прифронтовых территорий передвигаются "от дерева к дереву" из-за опасности атак дронов, заявил в интервью РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям... РИА Новости, 31.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
кременная
сватово
родион мирошник
россия
кременная
сватово
россия, кременная, сватово, родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, Россия, Кременная, Сватово, Родион Мирошник
Мирошник рассказал, как передвигаются жители прифронтовых городов

Мирошник: жители прифронтовых городов передвигаются от дерева к дереву

Родион Мирошник
Родион Мирошник
Родион Мирошник
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Жители прифронтовых территорий передвигаются "от дерева к дереву" из-за опасности атак дронов, заявил в интервью РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Есть территории, по которым люди научились передвигаться "от дерева к дереву", потому что дронная опасность фантастическая. Это особенно ярко в Кременной и Сватово ЛНР. Если это Херсонская область, то это Алешки, Новая Каховка, Голая Пристань - территории, которые идут вдоль Днепра с нашей стороны. Там Украина, ничего не скрывая, наносит ежечасные налеты", - сказал агентству Мирошник.
Родион Мирошник
Киев заплатил высокую цену за вылазку в Курскую область, заявил Мирошник
04:57
 
Специальная военная операция на Украине Россия Кременная Сватово Родион Мирошник
 
 
