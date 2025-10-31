https://ria.ru/20251031/miroshnik-2051998178.html
Мирошник рассказал, как передвигаются жители прифронтовых городов
Жители прифронтовых территорий передвигаются "от дерева к дереву" из-за опасности атак дронов, заявил в интервью РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям... РИА Новости, 31.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
кременная
сватово
родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, Россия, Кременная, Сватово, Родион Мирошник
Мирошник: жители прифронтовых городов передвигаются от дерева к дереву