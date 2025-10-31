Киев заплатил высокую цену за вылазку в Курскую область, заявил Мирошник

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Украина заплатила очень высокую цену за свою вылазку в Курскую область, их данные о погибших солдатах – абсолютно бредовые, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.