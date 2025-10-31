МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Украина заплатила очень высокую цену за свою вылазку в Курскую область, их данные о погибших солдатах – абсолютно бредовые, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Даже на территории Курской области я лично видел изрядное количество трупов. Украина за курскую вылазку заплатила очень высокую цену своими людьми, но власть стремится это скрывать. Они называют абсолютно бредовые цифры в 30-40 тысяч погибших. Какие 30-40? По нашим данным, только в Курской области их было вдвое больше", - сказал Мирошник.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны сделал заявление, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.