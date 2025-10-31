Рейтинг@Mail.ru
Киев заплатил высокую цену за вылазку в Курскую область, заявил Мирошник - РИА Новости, 31.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:57 31.10.2025
Киев заплатил высокую цену за вылазку в Курскую область, заявил Мирошник
Киев заплатил высокую цену за вылазку в Курскую область, заявил Мирошник
Украина заплатила очень высокую цену за свою вылазку в Курскую область, их данные о погибших солдатах – абсолютно бредовые, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 31.10.2025
Киев заплатил высокую цену за вылазку в Курскую область, заявил Мирошник

Мирошник: Украина заплатила очень высокую цену за свою вылазку в Курскую область

Родион Мирошник
Родион Мирошник
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Украина заплатила очень высокую цену за свою вылазку в Курскую область, их данные о погибших солдатах – абсолютно бредовые, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Даже на территории Курской области я лично видел изрядное количество трупов. Украина за курскую вылазку заплатила очень высокую цену своими людьми, но власть стремится это скрывать. Они называют абсолютно бредовые цифры в 30-40 тысяч погибших. Какие 30-40? По нашим данным, только в Курской области их было вдвое больше", - сказал Мирошник.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны сделал заявление, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Специальная военная операция на Украине
Курская область
Россия
Украина
Родион Мирошник
Владимир Путин
Валерий Герасимов
Вооруженные силы Украины
Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
