Посещающие пленных не хотят знать правду о пытках ВСУ, заявил Мирошник
Международные организации, которые посещают российских военнопленных, достаточно формально выполняют свою работу и не хотят знать правду о пытках ВСУ, заявил в... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T04:26:00+03:00
россия
родион мирошник
вооруженные силы украины
международный комитет красного креста (мккк)
россия
Посещающие пленных не хотят знать правду о пытках ВСУ, заявил Мирошник
Мирошник: посещающие пленных россиян не хотят знать правду о пытках ВСУ