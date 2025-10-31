Рейтинг@Mail.ru
Посещающие пленных не хотят знать правду о пытках ВСУ, заявил Мирошник - РИА Новости, 31.10.2025
04:26 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/miroshnik-2051992675.html
Посещающие пленных не хотят знать правду о пытках ВСУ, заявил Мирошник
Международные организации, которые посещают российских военнопленных, достаточно формально выполняют свою работу и не хотят знать правду о пытках ВСУ, заявил в... РИА Новости, 31.10.2025
Посещающие пленных не хотят знать правду о пытках ВСУ, заявил Мирошник

Мирошник: посещающие пленных россиян не хотят знать правду о пытках ВСУ

Родион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Международные организации, которые посещают российских военнопленных, достаточно формально выполняют свою работу и не хотят знать правду о пытках ВСУ, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Посол рассказал, что российских военных, прошедших украинский плен, переставали избивать и начинали нормально кормить только перед визитами проверяющих из Международного комитета Красного Креста (МККК), но, когда они уезжали, над русскими солдатами "издевались по полной программе".
"Представители международных структур - это не представители России. Это не представители, которые хотят выявить абсолютную правду. Некоторые из них достаточно формально выполняют свою работу", - сказал Мирошник, отвечая на вопрос, почему они не замечают следов издевательств с украинской стороны.
Мирошник рассказал, где хоронили жителей оккупированных сел Курской области
РоссияРодион МирошникВооруженные силы УкраиныМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
