Рейтинг@Mail.ru
Гол Капризова не спас "Миннесоту" от поражения в матче с "Питтсбургом" - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
07:49 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/minnesota-2052003248.html
Гол Капризова не спас "Миннесоту" от поражения в матче с "Питтсбургом"
Гол Капризова не спас "Миннесоту" от поражения в матче с "Питтсбургом" - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Гол Капризова не спас "Миннесоту" от поражения в матче с "Питтсбургом"
"Питтсбург Пингвинз" обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 31.10.2025
2025-10-31T07:49:00+03:00
2025-10-31T07:49:00+03:00
хоккей
спорт
райан ши
брайан раст
энтони манта
ванкувер кэнакс
виннипег джетс
питтсбург пингвинз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936400619_0:172:1080:780_1920x0_80_0_0_6e0a5250ba5676593dfb5cf9682f435b.jpg
/20251030/nechas-2051966033.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936400619_0:135:1080:945_1920x0_80_0_0_74e86706adcf1456872c264210bc5e74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, райан ши, брайан раст, энтони манта, ванкувер кэнакс, виннипег джетс, питтсбург пингвинз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Райан Ши, Брайан Раст, Энтони Манта, Ванкувер Кэнакс, Виннипег Джетс, Питтсбург Пингвинз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Гол Капризова не спас "Миннесоту" от поражения в матче с "Питтсбургом"

"Миннесота" проиграла "Питтсбургу" в матче регулярного чемпионата НХЛ

© Фото : Социальные сети Minnesota WildКирилл Капризов
Кирилл Капризов - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : Социальные сети Minnesota Wild
Кирилл Капризов . Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. "Питтсбург Пингвинз" обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сент-Поле завершилась со счетом 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) в пользу гостей. В составе "Питтсбурга" отличились Райан Ши (23-я минута), Брайан Раст (47), Бенжамин Киндел (48) и Энтони Манта (58). У "Миннесот" шайбу забросил Кирилл Капризов (11).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
31 октября 2025 • начало в 03:00
Завершен
Миннесота
1 : 4
Питтсбург
10:16 • Кирилл Капризов
(Маркус Йоханссон, Марко Росси)
22:18 • Райан Ши
(Томас Новак, Кристфер Летанг)
46:29 • Брайан Раст
(Райан Ши, Кристфер Летанг)
47:30 • Benjamin Kindel
(Брайан Раст, Евгений Малкин)
57:18 • Энтони Манта
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился результативной передачей.
"Миннесота" (9 очков) продлила серию поражений до пяти матчей и занимает седьмое место в таблице Центрального дивизиона, "Питтсбург" (18) возглавляет Столичный дивизион.
В следующем матче "Миннесота" примет "Ванкувер Кэнакс" 1 ноября, "Питтсбург" днем ранее в гостях сыграет с "Виннипег Джетс".
В других встречах шайба россиянина Владислава Наместникова помогла "Виннипег Джетс" на своем льду обыграть "Чикаго Блэкхокс" со счетом 6:3 (2:1, 2:0, 2:2). Гол Артема Зуба помог "Оттаве Сенаторз" одержать домашнюю победу над "Калгари Флэймз" - 4:3 (1:2, 0:0, 2:1).
Результаты других матчей:
"Тампа-Бэй Лайтнинг" - "Даллас Старз" - 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0);
"Сент-Луис Блюз" - "Ванкувер Кэнакс" - 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1);
"Эдмонтон Ойлерз" - "Нью-Йорк Рейнджерс" - 3:4 ОТ (1:1, 2:0, 0:2, 0:1).
Мартин Нечас - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Нечас продлил контракт с "Колорадо" на восемь лет с общей зарплатой $92 млн
30 октября, 21:27
 
ХоккейСпортРайан ШиБрайан РастЭнтони МантаВанкувер КэнаксВиннипег ДжетсПиттсбург ПингвинзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала