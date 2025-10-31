Гол Капризова не спас "Миннесоту" от поражения в матче с "Питтсбургом"

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. "Питтсбург Пингвинз" обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сент-Поле завершилась со счетом 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) в пользу гостей. В составе "Питтсбурга" отличились Райан Ши (23-я минута), Брайан Раст (47), Бенжамин Киндел (48) и Энтони Манта (58). У "Миннесот" шайбу забросил Кирилл Капризов (11).
31 октября 2025 • начало в 03:00
Завершен
10:16 • Кирилл Капризов
(Маркус Йоханссон, Марко Росси)
22:18 • Райан Ши
46:29 • Брайан Раст
47:30 • Benjamin Kindel
57:18 • Энтони Манта
Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился результативной передачей.
"Миннесота" (9 очков) продлила серию поражений до пяти матчей и занимает седьмое место в таблице Центрального дивизиона, "Питтсбург" (18) возглавляет Столичный дивизион.
В следующем матче "Миннесота" примет "Ванкувер Кэнакс" 1 ноября, "Питтсбург" днем ранее в гостях сыграет с "Виннипег Джетс".
В других встречах шайба россиянина Владислава Наместникова помогла "Виннипег Джетс" на своем льду обыграть "Чикаго Блэкхокс" со счетом 6:3 (2:1, 2:0, 2:2). Гол Артема Зуба помог "Оттаве Сенаторз" одержать домашнюю победу над "Калгари Флэймз" - 4:3 (1:2, 0:0, 2:1).
Результаты других матчей:
"Тампа-Бэй Лайтнинг" - "Даллас Старз" - 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0);
"Сент-Луис Блюз" - "Ванкувер Кэнакс" - 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1);
"Эдмонтон Ойлерз" - "Нью-Йорк Рейнджерс" - 3:4 ОТ (1:1, 2:0, 0:2, 0:1).