Проходка первого участка второй линии метрополитена завершается в Казани - РИА Новости, 31.10.2025
11:24 31.10.2025
Проходка первого участка второй линии метрополитена завершается в Казани
Проходка первого участка второй линии метрополитена завершается в Казани
казань, рустам минниханов, ильсур метшин
Республика Татарстан, Казань, Рустам Минниханов, Ильсур Метшин
Казанский метрополитен. Архивное фото
КАЗАНЬ, 31 окт – РИА Новости. Метростроевцы приступили к завершающему этапу проходки на первом участке второй линии казанского метрополитена, сообщил генеральный директор АО "Казметрострой" Марат Рахимов.
"Мы завершаем проходческие работы на первом участке второй линии метрополитена. То есть от станции Сахарова все тоннели уже построены, и нам остался небольшой участок в 40 метров под первой линией метрополитена", – сказал Рахимов журналистам.
Проходка первого участка второй линии началась в 2020 году, завершить строительство планируется в 2027 году. Длина участка составляет 5,4 километра - от улицы Фучика до улицы Сахарова, он включает четыре станции: "100-летия ТАССР" (с пересадкой на станцию "Дубравная" первой линии), "Академическая", "Зилант", "Тулпар".
Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин дали старт строительству нового участка второй линии метро в направлении Деревни Универсиады и Республиканской клинической больницы. Мэр Казани осенью 2024 года сообщал РИА Новости, что рассматривается возможность дальнейшего строительства метро от станции на улице Фучика до Республиканской клинической больницы, что поможет снять транспортную напряженность на данном направлении.
Планируется, что после станции "100-летия ТАССР" (с переходом на "Дубравную") последуют станции "Деревня Универсиады", затем - Республиканская клиническая больница (РКБ), далее - "Березовая роща". В конце линии будет расположено электродепо.
В настоящее время казанский метрополитен состоит из одной линии протяженностью 16,8 километра, на которой расположены 11 станций: "Авиастроительная", "Северный вокзал", "Яшьлек" (в переводе с татарского – "Юность"), "Козья слобода", "Кремлевская", "Площадь Тукая", "Суконная слобода", "Аметьево", "Горки", "Проспект Победы", "Дубравная" (переход на вторую ветку). Строительство было начато в августе 1997 года. Первая ветка из пяти станций была введена в эксплуатацию в августе 2005 года (к 1000-летию города).
Республика ТатарстанКазаньРустам МиннихановИльсур Метшин
 
 
