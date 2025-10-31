Проходка первого участка второй линии метрополитена завершается в Казани

КАЗАНЬ, 31 окт – РИА Новости. Метростроевцы приступили к завершающему этапу проходки на первом участке второй линии казанского метрополитена, сообщил генеральный директор АО "Казметрострой" Марат Рахимов.

"Мы завершаем проходческие работы на первом участке второй линии метрополитена. То есть от станции Сахарова все тоннели уже построены, и нам остался небольшой участок в 40 метров под первой линией метрополитена", – сказал Рахимов журналистам.

Проходка первого участка второй линии началась в 2020 году, завершить строительство планируется в 2027 году. Длина участка составляет 5,4 километра - от улицы Фучика до улицы Сахарова, он включает четыре станции: "100-летия ТАССР" (с пересадкой на станцию "Дубравная" первой линии), "Академическая", "Зилант", "Тулпар".

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин дали старт строительству нового участка второй линии метро в направлении Деревни Универсиады и Республиканской клинической больницы. Мэр Казани осенью 2024 года сообщал РИА Новости, что рассматривается возможность дальнейшего строительства метро от станции на улице Фучика до Республиканской клинической больницы, что поможет снять транспортную напряженность на данном направлении.

Планируется, что после станции "100-летия ТАССР" (с переходом на "Дубравную") последуют станции "Деревня Универсиады", затем - Республиканская клиническая больница (РКБ), далее - "Березовая роща". В конце линии будет расположено электродепо.