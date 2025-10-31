https://ria.ru/20251031/manturov-2052017941.html
Мантуров назвал автопром одной из наиболее пострадавших от санкций отраслей
Российский автопром стал одной из наиболее пострадавших отраслей в результате санкций, введенных против нашей страны в 2022 году, заявил в интервью РИА Новости
экономика
россия
денис мантуров
автоваз
renault s.a
renault clio
россия
Мантуров: автопром стал одной из наиболее пострадавших отраслей в 2022 году
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Российский автопром стал одной из наиболее пострадавших отраслей в результате санкций, введенных против нашей страны в 2022 году, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Давайте вернемся немного назад, в 2022 год. В результате введенных против нашей страны санкций автопром стал одним из наиболее пострадавших направлений. В моменте даже не было компонентов, которые позволили бы обеспечить стабильную работу конвейеров", - сказал Мантуров
Он подчеркнул, что свыше десятка заводов, которые тогда принадлежали иностранным компаниям, прекратили работу. Мантуров также отметил "АвтоВАЗ
", который столкнулся с трудностями после ухода французского Renau
"Последствия безответственности иностранных собственников не ограничивались временным дефицитом предложения на рынке. На всех этих предприятиях остались люди – многотысячные трудовые коллективы, которых уходящие "партнеры" тоже "бросили", - добавил он.
По словам Мантурова, правительству было принципиально сохранить кадры, их компетенции и создать все условия для того, чтобы снизить потери от вынужденных простоев.
"Мы изначально понимали, что эту критически важную задачу необходимо было решить, чтобы впоследствии площадки перезапускались уже с новой продукцией. Параллельно с этим пришлось помогать восстанавливать работу отечественных заводов", - подчеркнул первый вице-премьер.