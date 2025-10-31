Рейтинг@Mail.ru
Мантуров назвал автопром одной из наиболее пострадавших от санкций отраслей - РИА Новости, 31.10.2025
09:41 31.10.2025
Мантуров назвал автопром одной из наиболее пострадавших от санкций отраслей
Мантуров назвал автопром одной из наиболее пострадавших от санкций отраслей
экономика, россия, денис мантуров, автоваз, renault s.a, renault clio
Экономика, Россия, Денис Мантуров, АвтоВАЗ, Renault S.A, Renault Clio
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Российский автопром стал одной из наиболее пострадавших отраслей в результате санкций, введенных против нашей страны в 2022 году, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Давайте вернемся немного назад, в 2022 год. В результате введенных против нашей страны санкций автопром стал одним из наиболее пострадавших направлений. В моменте даже не было компонентов, которые позволили бы обеспечить стабильную работу конвейеров", - сказал Мантуров.
Мантуров рассказал о производстве легковых автомобилей в России
Вчера, 09:39
Он подчеркнул, что свыше десятка заводов, которые тогда принадлежали иностранным компаниям, прекратили работу. Мантуров также отметил "АвтоВАЗ", который столкнулся с трудностями после ухода французского Renault.
"Последствия безответственности иностранных собственников не ограничивались временным дефицитом предложения на рынке. На всех этих предприятиях остались люди – многотысячные трудовые коллективы, которых уходящие "партнеры" тоже "бросили", - добавил он.
По словам Мантурова, правительству было принципиально сохранить кадры, их компетенции и создать все условия для того, чтобы снизить потери от вынужденных простоев.
"Мы изначально понимали, что эту критически важную задачу необходимо было решить, чтобы впоследствии площадки перезапускались уже с новой продукцией. Параллельно с этим пришлось помогать восстанавливать работу отечественных заводов", - подчеркнул первый вице-премьер.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
Утильсбор не призван закрыть рынок, заявил Мантуров
Вчера, 09:36
 
