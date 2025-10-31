Мантуров назвал автопром одной из наиболее пострадавших от санкций отраслей

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Российский автопром стал одной из наиболее пострадавших отраслей в результате санкций, введенных против нашей страны в 2022 году, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Давайте вернемся немного назад, в 2022 год. В результате введенных против нашей страны санкций автопром стал одним из наиболее пострадавших направлений. В моменте даже не было компонентов, которые позволили бы обеспечить стабильную работу конвейеров", - сказал Мантуров

Он подчеркнул, что свыше десятка заводов, которые тогда принадлежали иностранным компаниям, прекратили работу. Мантуров также отметил " АвтоВАЗ ", который столкнулся с трудностями после ухода французског о Renau lt.

"Последствия безответственности иностранных собственников не ограничивались временным дефицитом предложения на рынке. На всех этих предприятиях остались люди – многотысячные трудовые коллективы, которых уходящие "партнеры" тоже "бросили", - добавил он.

По словам Мантурова, правительству было принципиально сохранить кадры, их компетенции и создать все условия для того, чтобы снизить потери от вынужденных простоев.