Рейтинг@Mail.ru
Мантуров рассказал, для кого сохранится льготный утильсбор - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:35 31.10.2025 (обновлено: 09:42 31.10.2025)
https://ria.ru/20251031/manturov-2052015308.html
Мантуров рассказал, для кого сохранится льготный утильсбор
Мантуров рассказал, для кого сохранится льготный утильсбор - РИА Новости, 31.10.2025
Мантуров рассказал, для кого сохранится льготный утильсбор
Льготный коэффициент расчета утильсбора сохранится для машин, составляющих более 80% российского автопарка, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T09:35:00+03:00
2025-10-31T09:42:00+03:00
экономика
россия
денис мантуров
алексей репик
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
деловая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770846225_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_d0c522eddd5052fd5636c2ed4c899fe5.jpg
https://ria.ru/20251031/utilsbor-2052009507.html
https://ria.ru/20250720/mashiny-2030265754.html
https://ria.ru/20251021/avtovaz-2049657430.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770846225_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_a6b5691e1fe6f44b5244f9fc5e7aff58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, денис мантуров, алексей репик, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), деловая россия
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Алексей Репик, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Деловая Россия
Мантуров рассказал, для кого сохранится льготный утильсбор

Мантуров: льготный коэффициент утильсбора сохранится для 80% автопарка России

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПередача в доверительное управление автомобиля
Передача в доверительное управление автомобиля - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Передача в доверительное управление автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Льготный коэффициент расчета утильсбора сохранится для машин, составляющих более 80% российского автопарка, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"При этом мы сохраняем льготный коэффициент расчёта утильсбора на ввоз иномарок для собственных нужд… В том числе и после вступления в силу готовящихся изменений льготный коэффициент сохранится для автомобилей мощностью двигателя до 160 лошадиных сил – это более 80% всего российского автопарка на текущий момент", - сказал он.
Посетительница осматривает автомобиль в автосалоне - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Минпромторг предложил отложить введение новых правил утильсбора
Вчера, 09:04
Мантуров напомнил, что такой подход правительство реализует уже много лет, тем самым обеспечивая доступ к самым массовым и востребованным у граждан зарубежным моделям.
Минпромторг в сентябре подготовил проект постановления правительства, меняющий механизм расчета утилизационного сбора на автомобили. В частности, для легковых машин предложено формировать базовую ставку утильсбора по типу и объему двигателя, но учитывать его мощность через коэффициент с прогрессивной шкалой. Льготный коэффициент при этом сохранялся для частных лиц, ввозящих иномарку с двигателем до 160 лошадиных сил для личного пользования.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Путин рассказал, как поддерживает российский автопром
20 июля, 14:19
Позднее в октябре глава "Деловой России" Алексей Репик направил письмо Мантурову с просьбой отсрочить вступление в силу новых параметров утилизационного сбора на автомобили в России в связи с задержкой по доставке уже оплаченных автомобилей. В документе, который имеется в распоряжении РИА Новости, говорилось о необходимости дать время "для завершения оформления таможенных процедур покупателями, совершившими свои сделки в августе-октябре 2025 года".
После рассмотрения обращения в секретариате Мантурова сообщили, что первый вице-премьер ждет от Минпромторга РФ варианты реализации переходного периода по изменениям расчета утильсбора на автомобили для завершения по старым правилам действующих оплаченных заказов.
Первый вице-премьер РФ позднее заявил, что поручил Минпромторгу рассмотреть возможность переноса срока вступления в силу новых правил на месяц – до 1 декабря.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>
Автомобиль Lada Vesta - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
"АвтоВАЗ" планирует увеличить производство автомобилей Lada
21 октября, 17:34
 
ЭкономикаРоссияДенис МантуровАлексей РепикМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Деловая Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала