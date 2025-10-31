Мантуров ответил на вопрос о ценах на авто после изменений в утильсборе

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Правительство не ожидает резкого скачка цен на автомобили после изменения механизма расчета утильсбора, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер Денис Мантуров.

"Не ожидаем резких ценовых скачков с учетом уже объявленного переноса сроков вступления новых правил в силу до декабря и возможности ввезти автомобили для частного пользования и пополнить складские запасы, которые он дал", — сказал он.

Другие заявления Мантурова

Индексация утильсбора не оказывает значительного влияния на цену российских автомобилей, поскольку отечественным производителям представляют промышленные субсидии.

Изменение механизма расчета утильсбора может отразиться на стоимости частного ввоза "санкционных" иномарок :

« "Существование такой "лазейки" может снижать привлекательность российского рынка для производителей, которые вкладывают средства в развитие сервисных сетей, выполнение гарантийных обязательств, развитие выгодных финансовых продуктов и создание интересных условий для приобретения автомобиля". Денис Мантуров Первый вице-премьер Первый вице-премьер

При этом в России сохраняется льготный коэффициент расчета утильсбора на ввоз иномарок для собственных нужд:

« "И после вступления в силу готовящихся изменений льготный коэффициент сохранится для автомобилей мощностью двигателя до 160 лошадиных сил — это более 80 процентов всего российского автопарка". Денис Мантуров Первый вице-премьер Первый вице-премьер

Правительство не ставит цели "закрыть" рынок с помощью утильсбора, чтобы лишить отечественных производителей конкуренции:

« "Нам важно создать условия для того, чтобы локальное производство было выгоднее, чем прямой импорт, и это нормальная мировая практика". Денис Мантуров Первый вице-премьер Первый вице-премьер

Планируемое изменение механизма расчета утильсбора уже дало импульс активизации переговорных процессов со стороны новых зарубежных партнеров.

Изменение механизма расчета утильсбора

Утилизационный сбор — налог для производителей и импортеров, выплачиваемый за каждое созданное или ввезенное в Россию транспортное средство. Это необходимо для обеспечения его утилизации после окончания срока службы. Отечественный автопром получает от государства компенсацию утильбсора, ее размер зависит от уровня локализации производства.

В сентябре Минпромторг подготовил проект об изменении механизма расчета утилизационного сбора: базовая ставка для легковушек будет формироваться по типу и объему двигателя, но его мощность учтут через коэффициент с прогрессивной шкалой.

Сейчас физлица, ввозящие машины для личного пользования возрастом до трех лет и объемом двигателя до трех литров, платят 3,4 тысячи рублей утильсбора, собственники авто с пробегом старше трех лет — 5,2 тысячи рублей. После введения изменений льготная ставка будет ограничена мощностью в 160 лошадиных сил.