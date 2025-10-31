Мантуров ответил на вопрос о ценах на авто после изменений в утильсборе

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Правительство не ожидает резкого скачка цен на автомобили после изменения механизма расчета утильсбора, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер Денис Мантуров.
"Не ожидаем резких ценовых скачков с учетом уже объявленного переноса сроков вступления новых правил в силу до декабря и возможности ввезти автомобили для частного пользования и пополнить складские запасы, которые он дал", — сказал он.
Другие заявления Мантурова
- Индексация утильсбора не оказывает значительного влияния на цену российских автомобилей, поскольку отечественным производителям представляют промышленные субсидии.
- Изменение механизма расчета утильсбора может отразиться на стоимости частного ввоза "санкционных" иномарок:
«
"Существование такой "лазейки" может снижать привлекательность российского рынка для производителей, которые вкладывают средства в развитие сервисных сетей, выполнение гарантийных обязательств, развитие выгодных финансовых продуктов и создание интересных условий для приобретения автомобиля".
- При этом в России сохраняется льготный коэффициент расчета утильсбора на ввоз иномарок для собственных нужд:
«
"И после вступления в силу готовящихся изменений льготный коэффициент сохранится для автомобилей мощностью двигателя до 160 лошадиных сил — это более 80 процентов всего российского автопарка".
- Правительство не ставит цели "закрыть" рынок с помощью утильсбора, чтобы лишить отечественных производителей конкуренции:
«
"Нам важно создать условия для того, чтобы локальное производство было выгоднее, чем прямой импорт, и это нормальная мировая практика".
- Планируемое изменение механизма расчета утильсбора уже дало импульс активизации переговорных процессов со стороны новых зарубежных партнеров.
Изменение механизма расчета утильсбора
Утилизационный сбор — налог для производителей и импортеров, выплачиваемый за каждое созданное или ввезенное в Россию транспортное средство. Это необходимо для обеспечения его утилизации после окончания срока службы. Отечественный автопром получает от государства компенсацию утильбсора, ее размер зависит от уровня локализации производства.
В сентябре Минпромторг подготовил проект об изменении механизма расчета утилизационного сбора: базовая ставка для легковушек будет формироваться по типу и объему двигателя, но его мощность учтут через коэффициент с прогрессивной шкалой.
Сейчас физлица, ввозящие машины для личного пользования возрастом до трех лет и объемом двигателя до трех литров, платят 3,4 тысячи рублей утильсбора, собственники авто с пробегом старше трех лет — 5,2 тысячи рублей. После введения изменений льготная ставка будет ограничена мощностью в 160 лошадиных сил.
Нововведение должно было вступить в силу 1 ноября. Но чтобы учесть интересы россиян, которые заказали и оплатили автомобили уже после публикации документа или столкнулись с непрогнозируемыми задержками в доставке, Минпромторг предложил перенести введение новых правил до 1 декабря.