Рейтинг@Mail.ru
Мантуров ответил на вопрос о ценах на авто после изменений в утильсборе - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:34 31.10.2025 (обновлено: 12:03 31.10.2025)
https://ria.ru/20251031/manturov-2052014954.html
Мантуров ответил на вопрос о ценах на авто после изменений в утильсборе
Мантуров ответил на вопрос о ценах на авто после изменений в утильсборе - РИА Новости, 31.10.2025
Мантуров ответил на вопрос о ценах на авто после изменений в утильсборе
Правительство не ожидает резкого скачка цен на автомобили после изменения механизма расчета утильсбора, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер Денис... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T09:34:00+03:00
2025-10-31T12:03:00+03:00
экономика
россия
денис мантуров
алексей репик
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
деловая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593522645_0:212:3130:1973_1920x0_80_0_0_f5e30b622e15d37e446ad27ec7bfcd76.jpg
https://ria.ru/20251031/manturov-2052021152.html
https://ria.ru/20251031/utilsbor-2052021350.html
https://ria.ru/20251031/brend-2052021606.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593522645_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_55be32e4937cef972d59337199fc41f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, денис мантуров, алексей репик, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), деловая россия
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Алексей Репик, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Деловая Россия
Мантуров ответил на вопрос о ценах на авто после изменений в утильсборе

Мантуров: правительство не ожидает резких скачков цен на авто из-за утильсбора

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкДенис Мантуров во время брифинга
Денис Мантуров во время брифинга - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Денис Мантуров во время брифинга. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Правительство не ожидает резкого скачка цен на автомобили после изменения механизма расчета утильсбора, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер Денис Мантуров.
"Не ожидаем резких ценовых скачков с учетом уже объявленного переноса сроков вступления новых правил в силу до декабря и возможности ввезти автомобили для частного пользования и пополнить складские запасы, которые он дал", — сказал он.
Автосалон - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Мантуров рассказал о последствиях индексации утильсбора в 2023 году
Вчера, 09:50

Другие заявления Мантурова

  • Индексация утильсбора не оказывает значительного влияния на цену российских автомобилей, поскольку отечественным производителям представляют промышленные субсидии.
  • Изменение механизма расчета утильсбора может отразиться на стоимости частного ввоза "санкционных" иномарок:
«
"Существование такой "лазейки" может снижать привлекательность российского рынка для производителей, которые вкладывают средства в развитие сервисных сетей, выполнение гарантийных обязательств, развитие выгодных финансовых продуктов и создание интересных условий для приобретения автомобиля".
Первый вице-премьер России Денис Мантуров
Денис Мантуров
Первый вице-премьер
  • При этом в России сохраняется льготный коэффициент расчета утильсбора на ввоз иномарок для собственных нужд:
«
"И после вступления в силу готовящихся изменений льготный коэффициент сохранится для автомобилей мощностью двигателя до 160 лошадиных сил — это более 80 процентов всего российского автопарка".
Первый вице-премьер России Денис Мантуров
Денис Мантуров
Первый вице-премьер
  • Правительство не ставит цели "закрыть" рынок с помощью утильсбора, чтобы лишить отечественных производителей конкуренции:
«
"Нам важно создать условия для того, чтобы локальное производство было выгоднее, чем прямой импорт, и это нормальная мировая практика".
Первый вице-премьер России Денис Мантуров
Денис Мантуров
Первый вице-премьер
  • Планируемое изменение механизма расчета утильсбора уже дало импульс активизации переговорных процессов со стороны новых зарубежных партнеров.
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Шкала утильсбора определила условия для долгих инвестиций, заявил Мантуров
Вчера, 09:52

Изменение механизма расчета утильсбора

Утилизационный сбор — налог для производителей и импортеров, выплачиваемый за каждое созданное или ввезенное в Россию транспортное средство. Это необходимо для обеспечения его утилизации после окончания срока службы. Отечественный автопром получает от государства компенсацию утильбсора, ее размер зависит от уровня локализации производства.
В сентябре Минпромторг подготовил проект об изменении механизма расчета утилизационного сбора: базовая ставка для легковушек будет формироваться по типу и объему двигателя, но его мощность учтут через коэффициент с прогрессивной шкалой.

Сейчас физлица, ввозящие машины для личного пользования возрастом до трех лет и объемом двигателя до трех литров, платят 3,4 тысячи рублей утильсбора, собственники авто с пробегом старше трех лет — 5,2 тысячи рублей. После введения изменений льготная ставка будет ограничена мощностью в 160 лошадиных сил.

Нововведение должно было вступить в силу 1 ноября. Но чтобы учесть интересы россиян, которые заказали и оплатили автомобили уже после публикации документа или столкнулись с непрогнозируемыми задержками в доставке, Минпромторг предложил перенести введение новых правил до 1 декабря.
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Мантуров рассказал о реакции автомобильных брендов на изменение утильсбора
Вчера, 09:52
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
 
ЭкономикаРоссияДенис МантуровАлексей РепикМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Деловая Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала