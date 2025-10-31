Магнитные бури в ноябре 2025: расписание на месяц по дням и часам

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Магнитные бури в ноябре — обзор геомагнитной обстановки в последнем месяце осени: солнечная активность, точный прогноз по дням, и влияние бурь на самочувствие человека — в материале РИА Новости.

Магнитные бури в ноябре

Согласно имеющимся прогнозам, в ноябре нас ожидают преимущественно спокойные периоды и всего несколько дней с умеренной геомагнитной активностью, когда планету настигнут проходящие корональные выбросы и высокоскоростные потоки солнечного ветра.

Расписание магнитных бурь на ноябрь по дням и часам

Исходя из данных, представленных лабораторией солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в ноябре метеорологический прогноз геомагнитной обстановки выглядит следующим образом:

ноября прогнозируется повышение Kp-индекса до 4, что говорит об умеренно возбужденной магнитосфере. 1, 3-6, 8-15, 17-23 ноября Kp-индекс не дорастет до четверки; этот факт свидетельствует о стабильной магнитосфере.

График магнитных бурь на ноябрь по городам

График влияния прогнозируемой магнитосферы на ряд крупных городов России выглядит следующим образом:

Город Спокойная магнитосфера в ноябре Возбужденная магнитосфера в ноябре Санкт-Петербург, Архангельск, Владивосток, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Ростов-на-Дону, Калининград, Хабаровск и другие 1, 3-6, 8-15, 17-23 2, 7, 16, 24

Что такое магнитные бури

Магнитные бури возникают из-за активности нашего светила. Когда на Солнце происходят мощные вспышки, выбросы плазмы или усиливаются потоки солнечного ветра — это приводит к временным нарушениям магнитного поля Земли.

Для оценки силы магнитных бурь используется специальный показатель — индекс Kp, который варьируется от 0 до 9. Когда значение индекса достигает 5 и выше, специалисты говорят о начале магнитной бури.

Магнитные возмущения способны серьезно повлиять на работу различных систем:

нарушать работу радиосвязи и спутников;

мешать работе систем навигации;

вызывать скачки напряжения в электросетях.

Как магнитные бури влияют на человека

Хотя ученые не нашли прямых доказательств влияния магнитных бурь на здоровье, многие люди замечают изменения в самочувствии во время повышенной геомагнитной активности. Особенно это касается метеозависимых.

Людям с хроническими заболеваниями следует:

избегать чрезмерных физических нагрузок;

быть готовыми к возможным головным болям и нарушениям сна, держать под рукой необходимые лекарства.

Водителям и специалистам, работающим с навигацией, рекомендуется учитывать возможные сбои в работе GPS и ГЛОНАСС.