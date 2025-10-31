Рейтинг@Mail.ru
Магнитные бури в ноябре 2025: расписание на месяц по дням и часам
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:38 31.10.2025 (обновлено: 17:42 31.10.2025)
https://ria.ru/20251031/magnitnye-buri-v-noyabre-2052160740.html
Магнитные бури в ноябре 2025: расписание на месяц по дням и часам
Магнитные бури в ноябре 2025: расписание на месяц по дням и часам
Магнитные бури в ноябре 2025: расписание на месяц по дням и часам
Магнитные бури в ноябре — обзор геомагнитной обстановки в последнем месяце осени: солнечная активность, точный прогноз по дням, и влияние бурь на самочувствие... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T17:38:00+03:00
2025-10-31T17:42:00+03:00
земля
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021109769_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cfa9f2046c530174db122b0cc1031c41.png
https://ria.ru/20251031/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
https://ria.ru/20251002/burya-2045841260.html
https://ria.ru/20250915/burya-2041955981.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021109769_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0c122881fa0da1ac12efd7be2ffb6d64.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля
Земля

Магнитные бури в ноябре 2025: расписание на месяц по дням и часам

© ИнфографикаМагнитные бури
Магнитные бури
© Инфографика
Магнитные бури . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Оглавление
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Магнитные бури в ноябре — обзор геомагнитной обстановки в последнем месяце осени: солнечная активность, точный прогноз по дням, и влияние бурь на самочувствие человека — в материале РИА Новости.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
Вчера, 12:25

Магнитные бури в ноябре

Магнитные бури в ноябре 2025 годаМагнитные бури в ноябре 2025 года
Согласно имеющимся прогнозам, в ноябре нас ожидают преимущественно спокойные периоды и всего несколько дней с умеренной геомагнитной активностью, когда планету настигнут проходящие корональные выбросы и высокоскоростные потоки солнечного ветра.

Расписание магнитных бурь на ноябрь по дням и часам

Исходя из данных, представленных лабораторией солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в ноябре метеорологический прогноз геомагнитной обстановки выглядит следующим образом:
  • 2, 7, 16 и 24 ноября прогнозируется повышение Kp-индекса до 4, что говорит об умеренно возбужденной магнитосфере.
  • 1, 3-6, 8-15, 17-23 ноября Kp-индекс не дорастет до четверки; этот факт свидетельствует о стабильной магнитосфере.
Выброс корональной массы - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Самая сильная за три месяца магнитная буря: как защитить свое здоровье
2 октября, 15:20

График магнитных бурь на ноябрь по городам

График влияния прогнозируемой магнитосферы на ряд крупных городов России выглядит следующим образом:

Город

Спокойная магнитосфера в ноябре

Возбужденная магнитосфера в ноябре

Санкт-Петербург, Архангельск, Владивосток, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Ростов-на-Дону, Калининград, Хабаровск и другие

1, 3-6, 8-15, 17-23

2, 7, 16, 24

Что такое магнитные бури

Магнитные бури возникают из-за активности нашего светила. Когда на Солнце происходят мощные вспышки, выбросы плазмы или усиливаются потоки солнечного ветра — это приводит к временным нарушениям магнитного поля Земли.
Для оценки силы магнитных бурь используется специальный показатель — индекс Kp, который варьируется от 0 до 9. Когда значение индекса достигает 5 и выше, специалисты говорят о начале магнитной бури.
Магнитные возмущения способны серьезно повлиять на работу различных систем:
  • нарушать работу радиосвязи и спутников;
  • мешать работе систем навигации;
  • вызывать скачки напряжения в электросетях.

Как магнитные бури влияют на человека

Хотя ученые не нашли прямых доказательств влияния магнитных бурь на здоровье, многие люди замечают изменения в самочувствии во время повышенной геомагнитной активности. Особенно это касается метеозависимых.
Людям с хроническими заболеваниями следует:
  • избегать чрезмерных физических нагрузок;
  • быть готовыми к возможным головным болям и нарушениям сна, держать под рукой необходимые лекарства.
Водителям и специалистам, работающим с навигацией, рекомендуется учитывать возможные сбои в работе GPS и ГЛОНАСС.
Энергетическим компаниям и организациям с чувствительным оборудованием необходимо подготовить резервные источники питания, а также контролировать перепады напряжения.
Люди на Парящем мосту парка Зарядье - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
На Земле зафиксировали самую сильную за три месяца магнитную бурю
15 сентября, 08:37
 
Земля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала