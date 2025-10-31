Лолита рассказала, почему работает даже после выхода на пенсию

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Певица Лолита (Лолита Милявская) рассказала, что работает после выхода на пенсию, потому что любит свою работу и не готова очень экономно распределять средства.

"Я не понимаю себя на пенсии, работаю чуть меньше, потому что физиология уже не дает возможности работать так, как ты работал раньше - в 30, 40 и 50 лет. Да, поменьше, но пока я - работающий пенсионер", - добавила она.