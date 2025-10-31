Рейтинг@Mail.ru
Лолита рассказала, почему работает даже после выхода на пенсию
08:25 31.10.2025
Лолита рассказала, почему работает даже после выхода на пенсию
Певица Лолита (Лолита Милявская) рассказала, что работает после выхода на пенсию, потому что любит свою работу и не готова очень экономно распределять средства.
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Певица Лолита (Лолита Милявская) рассказала, что работает после выхода на пенсию, потому что любит свою работу и не готова очень экономно распределять средства.
"Я - работающий пенсионер. Я давно сказала, что если бы я предполагала жизнь на пенсию, мне бы пришлось продать квартиру и как-то очень-очень экономно распределять средства… У меня 27 800 с чем-то рублей с учетом московской надбавки (жителя Москвы - ред.)", - сказала она журналистам.
Лолита также призналась, что работает и по сей день, потому что любит свою работу.
"Я не понимаю себя на пенсии, работаю чуть меньше, потому что физиология уже не дает возможности работать так, как ты работал раньше - в 30, 40 и 50 лет. Да, поменьше, но пока я - работающий пенсионер", - добавила она.
Лолите в ноябре исполнится 62 года.
