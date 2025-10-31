https://ria.ru/20251031/lolita-2052005975.html
Лолита рассказала, почему работает даже после выхода на пенсию
31.10.2025
Лолита рассказала, почему работает даже после выхода на пенсию
Певица Лолита (Лолита Милявская) рассказала, что работает после выхода на пенсию, потому что любит свою работу и не готова очень экономно распределять средства.
2025-10-31T08:25:00+03:00
2025-10-31T08:25:00+03:00
2025-10-31T08:25:00+03:00
москва
2025
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Певица Лолита (Лолита Милявская) рассказала, что работает после выхода на пенсию, потому что любит свою работу и не готова очень экономно распределять средства.
"Я - работающий пенсионер. Я давно сказала, что если бы я предполагала жизнь на пенсию, мне бы пришлось продать квартиру и как-то очень-очень экономно распределять средства… У меня 27 800 с чем-то рублей с учетом московской надбавки (жителя Москвы
- ред.)", - сказала она журналистам.
Лолита также призналась, что работает и по сей день, потому что любит свою работу.
"Я не понимаю себя на пенсии, работаю чуть меньше, потому что физиология уже не дает возможности работать так, как ты работал раньше - в 30, 40 и 50 лет. Да, поменьше, но пока я - работающий пенсионер", - добавила она.
Лолите в ноябре исполнится 62 года.