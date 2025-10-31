Рейтинг@Mail.ru
ФСБ ликвидировала в ЛНР ячейку украинской секты - РИА Новости, 31.10.2025
11:59 31.10.2025
ФСБ ликвидировала в ЛНР ячейку украинской секты
ФСБ ликвидировала в ЛНР ячейку украинской секты - РИА Новости, 31.10.2025
ФСБ ликвидировала в ЛНР ячейку украинской секты
Ячейку признанного нежелательным в России "Всеукраинского духовного центра "Возрождение"*, центр которого находится в Киеве, обнаружили и ликвидировали в... РИА Новости, 31.10.2025
россия
киев
луганская народная республика
возрождение
россия
киев
луганская народная республика
россия, киев, луганская народная республика, возрождение
Россия, Киев, Луганская Народная Республика, Возрождение
ФСБ ликвидировала в ЛНР ячейку украинской секты

ФСБ ликвидировала в ЛНР ячейку нежелательного духовного центра "Возрождение"

ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Ячейку признанного нежелательным в России "Всеукраинского духовного центра "Возрождение"*, центр которого находится в Киеве, обнаружили и ликвидировали в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ.
"УФСБ России по Луганской Народной Республике ликвидирована ячейка "нежелательной" иностранной организации. В результате оперативно-розыскных мероприятий управлением установлено, что на территории города Красный Луч действовало незарегистрированное объединение "Всеукраинского духовного центра "Возрождение"*, осуществлявшего сбор и предоставление денежных средств в пользу управленческого центра, находящегося в городе Киев ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в отношении руководства и бухгалтера региональной ячейки возбуждено уголовное дело. "Ведется следствие", - уточнили в организации.
В 2022 году Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России "Всеукраинский духовный центр "Возрождение"* и Благотворительный фонд "Возрождение"* Владимира Мунтяна.
*Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории России
ФСБ раскрыла новые документы о зверствах батальона СС "Галичина"
28 октября, 00:28
РоссияКиевЛуганская Народная РеспубликаВозрождение
 
 
