ФСБ ликвидировала в ЛНР ячейку украинской секты
ФСБ ликвидировала в ЛНР ячейку украинской секты - РИА Новости, 31.10.2025
ФСБ ликвидировала в ЛНР ячейку украинской секты
Ячейку признанного нежелательным в России "Всеукраинского духовного центра "Возрождение"*, центр которого находится в Киеве, обнаружили и ликвидировали в... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T11:59:00+03:00
2025-10-31T11:59:00+03:00
2025-10-31T11:59:00+03:00
россия
киев
луганская народная республика
возрождение
россия
киев
луганская народная республика
Новости
ru-RU
ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Ячейку признанного нежелательным в России "Всеукраинского духовного центра "Возрождение"*, центр которого находится в Киеве, обнаружили и ликвидировали в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ.
"УФСБ России
по Луганской Народной Республике
ликвидирована ячейка "нежелательной" иностранной организации. В результате оперативно-розыскных мероприятий управлением установлено, что на территории города Красный Луч
действовало незарегистрированное объединение "Всеукраинского духовного центра "Возрождение"*, осуществлявшего сбор и предоставление денежных средств в пользу управленческого центра, находящегося в городе Киев
", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в отношении руководства и бухгалтера региональной ячейки возбуждено уголовное дело. "Ведется следствие", - уточнили в организации.
В 2022 году Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России "Всеукраинский духовный центр "Возрождение
"* и Благотворительный фонд "Возрождение"* Владимира Мунтяна.
*Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории России