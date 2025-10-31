ФСБ ликвидировала в ЛНР ячейку украинской секты

ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Ячейку признанного нежелательным в России "Всеукраинского духовного центра "Возрождение"*, центр которого находится в Киеве, обнаружили и ликвидировали в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ.