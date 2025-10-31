Ликсутов: компании забронировали 80% второй очереди технопарка "Алабушево"

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Высокотехнологичные компании забронировали 80% площадей второй очереди технопарка "Алабушево" в Москве, объект строится в рамках действующей в столице программы стимулирования создания мест приложения труда, рассказал заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"В соответствии с задачами мэра Москвы Сергея Собянина город содействует развитию современной промышленной инфраструктуры. Одним из ключевых проектов в этой сфере является технопарк “Алабушево” в Зеленограде, совокупная площадь которого превышает 100 тысяч квадратных метров. После завершения строительства здесь будет создано свыше 2,5 тысячи новых рабочих мест", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Заместитель московского градоначальника добавил, что вторая очередь объекта уже забронирована на 80%, что показывает, что объект востребован представителями деловой сферы.

Так, арендаторы интересуются такими пространствами, которые легко видоизменить под нужные задачи – например, модернизировать технологический процесс, поставить дополнительные системы и перепланировать территорию.

"Формат технопарков соответствует запросам компаний различных отраслей. Среди компаний, забронировавших помещения второй очереди “Алабушево”, – предприятия легкой промышленности, пищевой отрасли и микроэлектроники. Площадь объекта составит 50 тысяч квадратных метров, а его запуск обеспечит создание 1250 новых рабочих мест, укрепляя промышленный потенциал столицы", – отметил министр правительства Москвы, глава ДИПП Анатолий Гарбузов.

При проектировании и строительстве обоих корпусов технопарка специалисты предусмотрели увеличенные нагрузки на инженерные системы, которые связаны в том числе с технологическими процессами потенциальных резидентов. Так, в офисных зонах появятся проектные бюро и центры исследований. Помимо этого, в рамках комплекса будет построен офисный центр, чья этажность составляет 7 этажей, а площадь – порядка 7 тысяч квадратных метров.

По словам члена правления, директора по правовым вопросам Capital Group Владимира Галактионова, производственные зоны, которые были созданы в советский и постсоветский периоды, не соответствуют требованиям нынешних высокотехнологичных предприятий. В результате площадей стало не хватать – это связано с ростом индустриального сектора Москвы.

Он добавил, что московские власти способствуют появлению новых производственных площадок в рамках программы по расширению рабочих мест. Это способствует проработке взаимовыгодной экосистемы, где модернизация производства стимулирует рост других секторов экономики и открывает новые возможности для инвесторов.

Программа стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) действует в столице с 2020 года. Она работает почти во всех районах Москвы. Так, инвесторы построят свыше 250 объектов, чья общая площадь – 7,8 миллиона квадратных метров. В городе появятся новые промпредприятия, деловые центры, учреждения образования, культуры и спорта.

Всего в развитие столицы и создание МПТ привлекут более 2,7 триллиона рублей. В городе будет создано около 340 тысяч новых рабочих мест почти во всех отраслях экономики города.